Не дошла до школы: полиция разыскивает пропавшую 12-летнюю девочку

Утром девочка отправилась в школу в Курессааре, но, по словам одноклассников, на уроках она так и не появилась. Ее телефон выключен, и пока нет информации о том, где она может находиться. Около 11 часов до полудня девочку видели в магазине Saaremaa kaubamaja, но дальнейший маршрут неизвестен.

Полиция уже опросила одноклассников, родственников и семью, однако никто не располагает сведениями о местонахождении Хелены.

Ее рост около 160 см, длинные темные волосы. Она была одета в белую пуховую куртку, серые джинсы, при себе у нее черный рюкзак.

Полиция просит всех, кто сегодня видел девочку или знает, где она может находиться, незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренной службы 112.