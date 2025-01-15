Объявленная в розыск 12-летняя девочка нашлась

Утром девочка отправилась в школу в Курессааре, но, по словам одноклассников, на уроках она так и не появилась. Ее телефон был выключен. Информация о ее возможном месте нахождения также отсутствовала. Днем в среду девочку видели в магазине Saaremaa kaubamaja.

Полиция опросила одноклассников и родственников и семью, однако никто не располагал сведениями о местонахождении Хелены.

Поздно вечером в среду пресс-служба полиции сообщила, что Хелена нашлась и с ней все в порядке. Оказалось, что девочка находилась в гостях у подружки, но никому об этом не сообщила.