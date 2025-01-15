Силы обороны получат право применять военную силу для защиты инфраструктуры

Согласно законопроекту, Силы обороны смогут принимать меры правопорядка и, при необходимости, применять военную силу для защиты инфраструктуры, обеспечивающей жизненно важные услуги, объектов государственной обороны, портов или других сооружений, если им угрожает опасность со стороны судна или иного плавсредства.

В настоящее время обязанности Сил обороны на морских территориях Эстонии сосредоточены в основном на охране государственной границы. Кроме того, они отвечают за обеспечение осведомленности о ситуации на море, обнаружение и ликвидацию загрязнений, а также за участие в поисково-спасательных операциях.

В случае неотложной ситуации Силы обороны реагируют также на непосредственные угрозы жизни или здоровью людей на морских территориях или малых островах Эстонии.