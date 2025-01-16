Опрос: большинство жителей Эстонии считают цензуру в соцсетях политизированной

Мнения о том, что такая цензура повышала доверие к информации, придерживается вдвое меньшее число респондентов.

Участников опроса попросили сказать, согласны ли они с утверждением главы Facebook Марка Цукерберга, что работники социальной сети, занимавшиеся проверкой соответствия публикуемого контента фактам, были политизированными.

С мнением Цукерберга согласились 45% респондентов в опросе Norstat, а 21% не согласились. Еще 35% затруднились с ответом.