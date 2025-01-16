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Опрос: большинство жителей Эстонии считают цензуру в соцсетях политизированной

Редактор: rus.postimees.ee
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Соцсети.
Соцсети. Фото: Hannes P Albert

По данным опроса социологической службы Norstat, 45% жителей Эстонии согласны с тем, что применявшаяся в социальных сетях цензура контента была политизированной, пишет Rus.ERR.

Мнения о том, что такая цензура повышала доверие к информации, придерживается вдвое меньшее число респондентов.

Участников опроса попросили сказать, согласны ли они с утверждением главы Facebook Марка Цукерберга, что работники социальной сети, занимавшиеся проверкой соответствия публикуемого контента фактам, были политизированными.

С мнением Цукерберга согласились 45% респондентов в опросе Norstat, а 21% не согласились. Еще 35% затруднились с ответом.

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