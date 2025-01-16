Чт, 16.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

НКО собирает пожертвования на установку в Таллинне памятника Эдгару Сависаару

Редактор: rus.postimees.ee
Copy
Открытие кафе "Эдгар" в 2015 году.
Открытие кафе "Эдгар" в 2015 году. Фото: Martin Ilustrumm

Некоммерческая организация, носящая имя бывшего мэра Таллинна Эдгара Сависаара, собирает пожертвования на установку памятника политику, пишет Rus.ERR.

Организация Edgar Savisaare MTÜ призвала в опубликованной на страницах газеты Õhtuleht рекламе частных лиц и предпринимателей пожертвовать деньги на установку памятника Сависаару около бывшего кафе «Эдгар».

По данным Коммерческого регистра, в правление НКО входят Юрий Сахаров и Виталий Ладынский, среди членов организации также числится Энно Тамм, работавший в 2000-е годы старейшиной Пыхья-Таллинна и Пирита, а в 2010-е возглавлявший Таллиннский городской транспорт.

Сахаров сообщил ERR, что не намерен сотрудничать с городом.

В Таллиннской мэрии заявили, что ей ничего не известно о памятнике Сависаару, а об установке статуи по собственной инициативе не может быть и речи, так как в указанном районе действуют очень строгие требования к охране наследия.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх