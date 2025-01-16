НКО собирает пожертвования на установку в Таллинне памятника Эдгару Сависаару

По данным Коммерческого регистра, в правление НКО входят Юрий Сахаров и Виталий Ладынский, среди членов организации также числится Энно Тамм, работавший в 2000-е годы старейшиной Пыхья-Таллинна и Пирита, а в 2010-е возглавлявший Таллиннский городской транспорт.

В Таллиннской мэрии заявили, что ей ничего не известно о памятнике Сависаару, а об установке статуи по собственной инициативе не может быть и речи, так как в указанном районе действуют очень строгие требования к охране наследия.