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Ермак: встреча Зеленского и Трампа состоится очень скоро (5)

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Президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп во время встречи 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке.
Президент Украины Владимир Зеленский и избранный президент США Дональд Трамп во время встречи 27 сентября 2024 года в Нью-Йорке. Фото: HANDOUT/AFP/Scanpix

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое в ночь на 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля 2022 года объявил о начале войны против Украины, назвав ее «специальной военной операцией в Донбассе» с целью защитить людей, которые «на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима». Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий 1058-го дня войны, 16 января.

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