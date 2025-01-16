В правительстве назрел план построить завод по производству взрывчатых веществ

Для строительства и управления заводом по производству военных взрывчатых веществ предлагается создать государственное предприятие с привлечением частного капитала. Завод будет построен как стратегически важное производственное предприятие под контролем государства, что создаст прочную экосистему для производства боеприпасов и вооружения в оборонном промышленном парке.

Сейчас в Эстонии отсутствуют производства боеприпасов, вооружения и взрывчатых веществ. Однако исследование Министерства обороны показало, что с учетом состояния химической промышленности и других условий в стране производство взрывчатых веществ здесь возможно как с технологической, так и с экономической точки зрения. Использование местного сырья для производства боеприпасов повысит привлекательность Эстонии как места для размещения предприятий оборонной промышленности и предоставит конкурентные преимущества местным производителям на международном рынке.

Правительство уже инициировало специальную планировку по созданию оборонного промышленного парка, который позволит производить боеприпасы, вооружение и взрывчатые вещества. Этот проект охватывает четыре зоны, расположенные в волостях Люганузе, Ляэне-Нигула и Пярну.