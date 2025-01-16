«А можно ли пронести электродрель, надо у бабушки в питерской квартире пару дырок просверлить, - именно с такого вопроса может начаться долгое путешествие в Россию через нарвский погранпереход. Почему долгое? Электроинструмент к перевозке в Россию из ЕС запрещен. Долгое оформление всех необходимых бумаг на изъятие дрели и начало производства превратит путешествие если не в ад, то уж точно в крупное неудобство.
Для подписчиков
Запутанная ситуация на Нарвской границе: заработки, челноки и половинчатые санкции
С начала войны в Украине на Россию регулярно накладываются все новые и новые санкционные пакеты, которые ограничивают трансграничную торговлю и перемещение товаров в обе стороны. Последний, 15-й пакет санкций (нацеленный на ограничения глобальной торговли), был введен 16 декабря прошлого года. Но для того, чтобы понять масштаб накопившихся ограничений, стоит взглянуть на то, как дела на границе обстояли в прошлом.