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Запутанная ситуация на Нарвской границе: заработки, челноки и половинчатые санкции

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Очереди, растянувшиеся под праздники на переход границы в Нарве. В них стоят не только туристы, но и торговцы очередью, и так называемые несуны.
Очереди, растянувшиеся под праздники на переход границы в Нарве. В них стоят не только туристы, но и торговцы очередью, и так называемые несуны. Фото: Алексей Иванов

«А можно ли пронести электродрель, надо у бабушки в питерской квартире пару дырок просверлить, - именно с такого вопроса может начаться долгое путешествие в Россию через нарвский погранпереход. Почему долгое? Электроинструмент к перевозке в Россию из ЕС запрещен. Долгое оформление всех необходимых бумаг на изъятие дрели и начало производства превратит путешествие если не в ад, то уж точно в крупное неудобство.

С начала войны в Украине на Россию регулярно накладываются все новые и новые санкционные пакеты, которые ограничивают трансграничную торговлю и перемещение товаров в обе стороны. Последний, 15-й пакет санкций (нацеленный на ограничения глобальной торговли), был введен 16 декабря прошлого года. Но для того, чтобы понять масштаб накопившихся ограничений, стоит взглянуть на то, как дела на границе обстояли в прошлом.

Десять лет назад пограничный переход для нарвитян был настоящим окном из Европы. Через Нарвский городской мост (а именно так называется мост между Нарвой и Ивангородом) двигались потоки машин и пешеходов. Тогда многие из пересекающих границу были именно местными жителями. В Россию несли сыры, электронику и модные шмотки, а обратно - строительные материалы, алкоголь, лекарства и сигареты. Ну и везли топливо в баках автомобилей.

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