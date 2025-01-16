Запутанная ситуация на Нарвской границе: заработки, челноки и половинчатые санкции

С начала войны в Украине на Россию регулярно накладываются все новые и новые санкционные пакеты, которые ограничивают трансграничную торговлю и перемещение товаров в обе стороны. Последний, 15-й пакет санкций (нацеленный на ограничения глобальной торговли), был введен 16 декабря прошлого года. Но для того, чтобы понять масштаб накопившихся ограничений, стоит взглянуть на то, как дела на границе обстояли в прошлом.

Десять лет назад пограничный переход для нарвитян был настоящим окном из Европы. Через Нарвский городской мост (а именно так называется мост между Нарвой и Ивангородом) двигались потоки машин и пешеходов. Тогда многие из пересекающих границу были именно местными жителями. В Россию несли сыры, электронику и модные шмотки, а обратно - строительные материалы, алкоголь, лекарства и сигареты. Ну и везли топливо в баках автомобилей.