Новая эра в логистике: посылки в Эстонии начнут сортировать роботы

По словам генерального директора DPD Eesti Ремо Кирса, это технология будущего, которая является одновременно экономически эффективной и более быстрой в окупаемости по сравнению с традиционными решениями.

«Главным преимуществом роботизированного решения является значительное улучшение пропускной способности. Это позволяет нам обрабатывать большие объемы посылок и быть еще быстрее и точнее по сравнению с текущими процессами сортировки», - отметил Кирс.

Автоматизация процесса сортировки будет происходить в два этапа. «Сначала мы внедрим роботизированное решение для сортировки посылок, отправляемых в посылочные автоматы. На втором этапе, этой весной, мы обновим существующую сортировочную линию, чтобы еще больше увеличить наши возможности», - пояснил Кирс.

Адаптируемая система для пиковых сезонов

Особым вызовом в логистическом секторе является колебание объемов посылок, например, в рождественский период их количество увеличивается более чем на 20 процентов. Роботизированное решение можно быстро адаптировать для обработки даже самых больших объемов.

«Решение одновременно гибкое и адаптируемое к изменениям в объемах, в том числе региональных, минимизируя при этом потребность в дополнительной рабочей силе», - подчеркнул Кирс сильные стороны системы.

Роботизированное решение DPD Eesti - это высокотехнологичная и абсолютно новая система, отличающаяся от ранее использовавшихся решений. Хотя такая технология сегодня еще относительно новая, она значительно быстрее окупается по сравнению с традиционными решениями.

Изменение роли сотрудников

Кирс отмечает, что с помощью роботов сортировка станет втрое эффективнее, что выведет скорость и точность всего процесса на новый уровень. «Роботизированное решение позволяет справляться с колебаниями объемов грузов без необходимости привлекать дополнительную сезонную рабочую силу. Это обеспечивает стабильность обслуживания круглый год», заявил генеральный директор DPD Eesti.

Внедрение роботов не означает исчезновения рабочих мест, а скорее изменение обязанностей сотрудников. «Люди смогут сосредоточиться на более технических задачах, таких как мониторинг работы роботов и управление процессом сортировки в целом. Это снижает необходимость ручного вмешательства в процесс сортировки, что минимизирует риск ошибок и повышает общую эффективность рабочего процесса», - пояснил Кирс.

Автоматизация также приводит к снижению затрат, так как роботизированное решение повышает эффективность работы и производственные мощности, при этом исключаются неожиданные затраты на рабочую силу.