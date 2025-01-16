Застройщиками являются эстонский девелопер Novira Capital совместно с инвестиционной компанией Evernord, партнером по строительству выступит Oma Ehitaja, завершение работ запланировано на июль 2027 года. Общая стоимость проекта составляет 54 миллиона евро.

«Найти лучшее место для нового жилого дома в сердце Таллинна просто невозможно. Помимо удобств городской жизни, Stellar обеспечит тишину и приватность», - уверена руководитель Evernord Asset Management и основатель группы Evernord Йоланта Юрга. Она подчеркивает, что проект ориентирован исключительно на жилую застройку без офисных помещений.

«Дом Stellar – это энергоэффективность и комфорт, возвращение людей в центр города, а также снижение экологического следа благодаря более рациональному использованию земли и оптимизированной транспортной инфраструктуре», - добавляет Юрга.

В здании будет 147 квартир площадью от 30 до 160 квадратных метров, с одной до пяти комнат. Их особенностями станут высокие потолки, большие окна, террасы и балконы. Проект ориентирован на экологичность: здание будет соответствовать классу энергоэффективности A и стандартам LEED Gold.

«Экологически чистые строительные материалы и инновационные системы умного дома создают приятный микроклимат, одновременно снижая затраты», - объясняет генеральный директор Novira Capital Николай Крыжановский.

На прилегающей территории планируется обустроить зеленый двор с зонами отдыха и детскими площадками. «Двор будет приспособлен для комфортного времяпрепровождения как детей, так и взрослых», - подчеркивает Крыжановский.

Архитектурное решение для Stellar разработали специалисты бюро Pluss Architects Индрек Суйгусаар и Танно Таммессон в сотрудничестве с Meelis Press Architects.

Последний совместный проект Novira Capital и Evernord – бизнес-квартал Novira Plaza Riga, завершенный в прошлом году в центре Риги, – был признан в Латвии лучшим девелоперским проектом года, а Novira Capital удостоена звания девелопера года.