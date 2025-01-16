Январь принес с собой не только планы на новый год, но и декабрьские счета за отопление. В этом году нарвские тарифы составили в среднем от двух до 4,5 евро за кВт/ч. Но как же Нарва до такого докатилась, кто в этом виноват и чего ждать дальше?

Татьяна - молодая нарвитянка. Она живет одна, снимает квартиру в пятиэтажном доме на улице Партизани, и если аренда в месяц стоит 70 евро, то счет за коммунальные услуги за декабрь не оказался столь щадящим. «Пришел счет в 300 евро, я после того, как его получила, еще час не могла разговаривать», - рассказывает Татьяна. В ее не утепленном доме тариф на тепло составил 2.93 евро за кВт/ч.

«Это невыносимо, и я ведь такая не одна. Ужасно расстроилась и моя соседка, которая получила такой же большой счет. И как нам жить? На что покупать еду? Я пришла к выводу, что с этим обязательно нужно что-то делать», - рассказала Татьяна Rus.Postimees.