Январь принес с собой не только планы на новый год, но и декабрьские счета за отопление. В этом году нарвские тарифы составили в среднем от двух до 4,5 евро за кВт/ч. Но как же Нарва до такого докатилась, кто в этом виноват и чего ждать дальше?
Татьяна - молодая нарвитянка. Она живет одна, снимает квартиру в пятиэтажном доме на улице Партизани, и если аренда в месяц стоит 70 евро, то счет за коммунальные услуги за декабрь не оказался столь щадящим. «Пришел счет в 300 евро, я после того, как его получила, еще час не могла разговаривать», - рассказывает Татьяна. В ее не утепленном доме тариф на тепло составил 2.93 евро за кВт/ч.