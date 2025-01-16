Житель Эстонии в одночасье лишился дома

В результате пожара частный дом стал непригодным для использования. По предварительным данным, возгорание могло начаться в прихожей, где хозяин оставила пластиковое ведро с золой. В тушении пожара участвовали профессиональные спасатели из Йыгева, Табивере и Аннелинна, а также добровольцы из Паламузе.

Спасатели напоминают: отопительные приборы следует освобождать от золы только после ее полного остывания. Недопустимо хранить горячую золу в легко воспламеняющихся или плавящихся емкостях. Для этого нужно использовать металлический контейнер и выносить его из здания для охлаждения.

Вчера около 11:00 прохожий заметил пламя в дымоходе двухэтажного жилого дома на улице Ааса в Тарту. В доме никого не было, связаться с владельцем не удалось. Спасатели проверили дымоход, но угрозы не обнаружили.

В среду в 19:46 спасатели получили вызов на улицу Лао в поселке Тырванди, волость Камбья, где на улице тлел электрический щит. Добровольцы из Тырванди осмотрели место происшествия и вызвали электриков для устранения проблемы.