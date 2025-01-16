Большая ответственность и возможность работать на благо Эстонии, сопровождающие должность президента, не исчезают и после окончания его срока. Поэтому президент продолжает получать льготы, ему предоставляются рабочие помещения, а также оплачиваются зарплаты советника, секретаря и водителей. Обязанности выполняются и после смерти президента.
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Государство покрывает расходы, связанные с должностью президента, даже после его смерти
На прошлой неделе был похоронен президент Арнольд Рюйтель, а его советник Юри Канн сообщил, что его работа на этом посту завершена. Однако, согласно договору с Канцелярией президента Эстонской Республики, у него есть три месяца на упорядочивание и передачу президентского архива и других материалов.