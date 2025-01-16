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Государство покрывает расходы, связанные с должностью президента, даже после его смерти

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Офис президента Арнольда Рюйтеля располагался в Кадриорге по адресу Рохелине аас, 1.
Офис президента Арнольда Рюйтеля располагался в Кадриорге по адресу Рохелине аас, 1. Фото: Madis Veltman

Большая ответственность и возможность работать на благо Эстонии, сопровождающие должность президента, не исчезают и после окончания его срока. Поэтому президент продолжает получать льготы, ему предоставляются рабочие помещения, а также оплачиваются зарплаты советника, секретаря и водителей. Обязанности выполняются и после смерти президента.

На прошлой неделе был похоронен президент Арнольд Рюйтель, а его советник Юри Канн сообщил, что его работа на этом посту завершена. Однако, согласно договору с Канцелярией президента Эстонской Республики, у него есть три месяца на упорядочивание и передачу президентского архива и других материалов. 

Канцелярия президента Рюйтеля находилась в Кадриорге по адресу Рохелине аас, 1, занимая два этажа. На первом этаже располагались рабочие кабинеты советника и секретаря, а на втором - просторный конференц-зал. «Моя задача - освободить рабочие помещения. Осталось немного навести порядок, после чего я смогу передать их канцелярии», - рассказал Канн в интервью Postimees.

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