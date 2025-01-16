Государство покрывает расходы, связанные с должностью президента, даже после его смерти

На прошлой неделе был похоронен президент Арнольд Рюйтель, а его советник Юри Канн сообщил, что его работа на этом посту завершена. Однако, согласно договору с Канцелярией президента Эстонской Республики, у него есть три месяца на упорядочивание и передачу президентского архива и других материалов.