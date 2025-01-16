Работающий в Финляндии эстонец Марек Сандер нашел баланс в несочетаемом

На прошлой неделе в Кубке мира по биатлону начался второй триместр, который считается самым напряженным этапом сезона. Первый старт года прошел в немецком Оберхофе и оказался крайне успешным для сборной Финляндии: Суви Минккинен и Теро Сеппяля одержали победу в смешанной парной эстафете. Эта победа стала первой для финнов на этапах Кубка мира за последние пять лет.