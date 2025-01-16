Руководитель сервис-бригады сборной Финляндии по биатлону Марек Сандер обладает многолетним опытом работы на лыжных трассах. Однако успехи его дочери Лауры Лизетте, которая в прошлом году была признана лучшей молодой велогонщицей Эстонии, привели его ближе к велосипедному спорту.
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Работающий в Финляндии эстонец Марек Сандер нашел баланс в несочетаемом
По окончании зимнего сезона Марек Сандер приступит к работе спортивным директором женского отдела Финской федерации велосипедного спорта.