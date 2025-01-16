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Работающий в Финляндии эстонец Марек Сандер нашел баланс в несочетаемом

Перевод: Инна Мельникова
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Марек Сандер (слева) шестой год возглавляет сервис-бригаду сборной Финляндии по биатлону.
Марек Сандер (слева) шестой год возглавляет сервис-бригаду сборной Финляндии по биатлону. Фото: Erakogu

Руководитель сервис-бригады сборной Финляндии по биатлону Марек Сандер обладает многолетним опытом работы на лыжных трассах. Однако успехи его дочери Лауры Лизетте, которая в прошлом году была признана лучшей молодой велогонщицей Эстонии, привели его ближе к велосипедному спорту.

По окончании зимнего сезона Марек Сандер приступит к работе спортивным директором женского отдела Финской федерации велосипедного спорта.

На прошлой неделе в Кубке мира по биатлону начался второй триместр, который считается самым напряженным этапом сезона. Первый старт года прошел в немецком Оберхофе и оказался крайне успешным для сборной Финляндии: Суви Минккинен и Теро Сеппяля одержали победу в смешанной парной эстафете. Эта победа стала первой для финнов на этапах Кубка мира за последние пять лет.

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