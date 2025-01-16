Вовлечение уже давно стало словом, фактическое значение которого отличается от того, что написано в толковом словаре.
КОЛОНКА POSTIMEES ⟩ О плохой рождественской шутке Министерства климата
В свежей версии соответствующей словарной статьи в качестве примера, служащего пояснением к одному из значений, приводится именно привлечение экспертов к разработке закона. Однако нельзя сказать, что такое вовлечение должно означать затягивание решений до последней минуты, рассылание писем на круг согласования с коротким сроком реагирования, и последующим задаванием вопросов о том, «где же вы были раньше».
К сожалению, такой подход стал практикой в Эстонии как в процессе планирования, так и в законотворчестве. Если раньше различные заинтересованные группы могли ощутить встречную вовлеченность, то, к сожалению, с проектом поправки к Закону о лесе Министерство климата зашло так далеко, что ситуация сыграла против самих чиновников, сначала, правда, против работающих в других министерствах. Это вызвало протесты.
Министерство климата отправило проект на согласование 19 декабря и ожидало ответа к 8 января. Любой может взять календарь и подсчитать, сколько государственных праздников попадает в этот временной диапазон. Также не секрет, что в конце декабря все думают о Рождестве и встрече Нового года, или уже находятся на каникулах с детьми, при этом нормальный рабочий ритм восстановливается только к началу января.
С учетом первых выходных в январе, получалось, что в новом году на согласование оставалось пять дней. Именно поэтому случилось так, что чиновники из других министерств потребовали еще две недели. Среди прочего, проект остался неодобренным министром регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман (Социал-демократическая партия).
Странная тактика взаимодействия Министерства климата была не единственной причиной отказа одобрить документ. Проект Закона о лесе местами носил слишком общий характер и оставлял неясным, что именно будет происходить в лесном хозяйстве. Окончательное содержание закона должно быть определено дополнительным постановлением министра климата Йоко Алендер (Партия реформ), но никто за пределами ее ведомства это постановление еще не видел.
Postimees напоминает Министерству климата, что описанное не соответствует практике надлежащего управления. Но ситуация будет смотреться еще хуже, если в действительности это не разгильдяйство, а продуманная тактика, направленная на то, чтобы быстро и без лишних препон принять закон, существенно меняющий лесное хозяйство.
В новом законе говорится о создании так называемых «лесных ферм», где будут действовать совершенно другие и более мягкие правила, чем в естественных лесах. Любой, кто был в Германии, возможно, видел монокультурные деревья, посаженные рядами, за которыми легко ухаживать с помощью машин. Цель такой лесной деятельности - обеспечить производство определенных видов древесины в промышленных масштабах и в максимально короткие сроки.
Есть основания подозревать, что Миниерство климата хочет смягчить и правила, регулирующие происхождение саженцев. Если описать ситуацию коротко: для эстонских лесов лучше всего годятся эстонские, а вовсе не белорусские саженцы. Конечно, дело не в идеологии Лукашенко (хотя дел с его страной следует избегать), а в неподходящем для белорусских саженцев генофонде нашего леса, ведь произрастающие гораздо южнее деревья приспособлены к совсем другим условиям.
По мнению Postimees, чтобы добиться хорошего результата, нынешний процесс следует остановить и начать все заново.