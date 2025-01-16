КОЛОНКА POSTIMEES О плохой рождественской шутке Министерства климата

В свежей версии соответствующей словарной статьи в качестве примера, служащего пояснением к одному из значений, приводится именно привлечение экспертов к разработке закона. Однако нельзя сказать, что такое вовлечение должно означать затягивание решений до последней минуты, рассылание писем на круг согласования с коротким сроком реагирования, и последующим задаванием вопросов о том, «где же вы были раньше».

К сожалению, такой подход стал практикой в ​​Эстонии как в процессе планирования, так и в законотворчестве. Если раньше различные заинтересованные группы могли ощутить встречную вовлеченность, то, к сожалению, с проектом поправки к Закону о лесе Министерство климата зашло так далеко, что ситуация сыграла против самих чиновников, сначала, правда, против работающих в других министерствах. Это вызвало протесты.

Министерство климата отправило проект на согласование 19 декабря и ожидало ответа к 8 января. Любой может взять календарь и подсчитать, сколько государственных праздников попадает в этот временной диапазон. Также не секрет, что в конце декабря все думают о Рождестве и встрече Нового года, или уже находятся на каникулах с детьми, при этом нормальный рабочий ритм восстановливается только к началу января.