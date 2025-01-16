Напомним, что вокруг бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянина Хабиба Нурмагомедова разгорелся скандал: в результате перепалки со стюардессой его сняли с рейса.
Президент UFC Дэйна Уайт сказал, чего не нужно было делать снятому из-за скандала с рейса Нурмагомедову
Спортсмен занял место у аварийного выхода, но когда бортпроводница попросила его освободить кресло, отказался это сделать.
Сам Нурмагомедов отметил, что старался до последнего сохранять спокойствие и быть вежливым, но стюардесса с самого начала разговора вела себя очень грубо, хотя поводов не было.
Сейчас по поводу инцидента высказался президент UFC Дэйна Уайт.
В эфире YouTube-канала Pardon My Take, комментируя скандал со снятием спортсмена с самолета в США, он сказал, что «бывшему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) следует пользоваться чартерными рейсами. У него больше денег, чем у кого-либо. Но он такой скромный, что летает на этой чертовой авиакомпании. Хабиб не должен знать, что такое Frontier Airlines».
Стоит отметить, что уже через полтора часа после скандала Нурмагомедов другим рейсом прибыл в пункт назначения.