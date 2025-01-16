Более 50 жалоб TTJA предупреждает о проблемном продавце

Согласно содержанию жалоб, потребители не получили заказанные через сайт summ.ee товары. Продавцом товаров является LPTRADE OÜ, и, хотя изначально обещается доставка товаров или возврат денег, впоследствии продавец перестает отвечать на обращения потребителей, либо они получают автоматические отписки. Также в ходе разбирательств по спорам продавец не предоставлял пояснений комиссии и добровольно не удовлетворял предъявленные к нему требования.

Если продавец не выполнил заказ в оговоренные сроки, потребитель имеет право отказаться от договора. Уведомление об отказе можно отправить, например, по электронной почте. Поскольку выполнение обязательств продавцом, таких как банковский перевод, требует минимального времени, задержка с возвратом денег более чем на несколько дней не обоснована. Если продавец не выполняет заключенные договоры, не доставляет заказанные товары, не отвечает на претензии потребителей и не возвращает предоплату при расторжении договора, это является серьезным нарушением прав потребителей и условий потребительских договоров.

Департамент рекомендует потребителям учитывать возникшие проблемы с продавцом и тщательно оценивать риски перед тем, как заказывать товары в интернет-магазине LPTRADE OÜ на сайте summ.ee или через другие каналы.

Потребители, у которых есть претензии к продавцу, имеют право подать иск против него в суд в порядке ускоренного производства или с заявлением о предъявлении иска. Судебные решения подлежат принудительному исполнению, если у продавца имеется имущество. Перед подачей иска в суд необходимо направить письменную претензию продавцу (например, по электронной почте).

TTJA имеет право информировать общественность о предотвращении угроз, подозрениях на угрозы, опасностях или нарушениях порядка, чтобы потребители могли принимать осознанные и обдуманные решения о покупках.