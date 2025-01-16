Языковой департамент требует убрать табличку с названием улицы на русском языке

Языковой департамент получил жалобу о том, что на здании по адресу Ринги, 8, в поселке Аудру установлена двуязычная адресная табличка, что противоречит требованиям Закона о языке и и Закона о топонимах. Речь идет о синей табличке советских времен, установленной на недавно отреставрированном здании, где название узкой улицы указано на эстонском и русском языках.