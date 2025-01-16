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Языковой департамент требует убрать табличку с названием улицы на русском языке

Перевод: Валерия Ермакова
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Подобные синие таблички с белым текстом использовались в советское время, то есть более 30 лет назад. Этот кадр был зафиксирован на снимке Google Street View в 2019 году.
Подобные синие таблички с белым текстом использовались в советское время, то есть более 30 лет назад. Этот кадр был зафиксирован на снимке Google Street View в 2019 году. Фото: Google

Языковой департамент уведомил волостной центр Аудру о том, что в центре поселка Аудру нарушается Закон о языке, и для устранения этого нарушения необходимо принять меры.

Языковой департамент получил жалобу о том, что на здании по адресу Ринги, 8, в поселке Аудру установлена двуязычная адресная табличка, что противоречит требованиям Закона о языке и и Закона о топонимах. Речь идет о синей табличке советских времен, установленной на недавно отреставрированном здании, где название узкой улицы указано на эстонском и русском языках.

Языковой департамент отмечает, что согласно Закону о языке, написание топонимов должно соответствовать требованиям, установленным Законом о топонимах. В соответствии с соответствующими параграфами Закона о топонимах, эстонские топонимы пишутся на эстонском языке с использованием латинского алфавита.

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