На улицах Финляндии растет число тяжких насильственных преступлений

«В прошлом году около половины тяжких насильственных преступлений, совершенных в общественных местах, произошли в регионе Уусимаа. Особенно заметен рост в Вантаа и Хельсинки», - передает слова главы полиции Финляндии Илкки Косккимяки портал Yle.