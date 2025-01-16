Согласно последнему отчету финской полиции, количество тяжких насильственных преступлений, совершенных в общественных местах, в стране растет, а самыми небезопасными городами являются Вантаа и Турку.
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На улицах Финляндии растет число тяжких насильственных преступлений
«В прошлом году около половины тяжких насильственных преступлений, совершенных в общественных местах, произошли в регионе Уусимаа. Особенно заметен рост в Вантаа и Хельсинки», - передает слова главы полиции Финляндии Илкки Косккимяки портал Yle.