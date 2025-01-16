Музей, ресторан и экскурсии: таллиннский предприниматель откроет для публики столичные маяки

Как известно, в Ласнамяэ расположены два маяка, построенные еще в позапрошлом веке. Их огни хорошо видны с паромов, возвращающихся в порт из Швеции и Финляндии. Если вы ни разу не обращали внимание на чередующиеся вспышки белого и зеленого света, в следующий раз сделайте это непременно. А в скором будущем можно будет и посетить оба исторических памятника.
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Нижний маяк находится рядом с KUMU, а Верхний рядом с улицей Паэ, не зря, кстати, улица Маяка носит это название. Как технические навигационные сооружения они работают исправно, указывая кораблям правильный путь, но для широкой публики они все еще закрыты.