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Музей, ресторан и экскурсии: таллиннский предприниматель откроет для публики столичные маяки

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По планам победителя тендера, Верхний маяк будет доступен для посетителей уже летом.
По планам победителя тендера, Верхний маяк будет доступен для посетителей уже летом. Фото: FOTO: Mihkel Maripuu

Как известно, в Ласнамяэ расположены два маяка, построенные еще в позапрошлом веке. Их огни хорошо видны с паромов, возвращающихся в порт из Швеции и Финляндии. Если вы ни разу не обращали внимание на  чередующиеся вспышки белого и зеленого света, в следующий раз сделайте это непременно. А в скором будущем можно будет и посетить оба исторических памятника.

Нижний маяк находится рядом с KUMU, а Верхний рядом с улицей Паэ, не зря, кстати, улица Маяка носит это название. Как технические навигационные сооружения они работают исправно, указывая кораблям правильный путь, но для широкой публики они все еще закрыты.

Парадокс таллиннских маяков в том, что Нижний маяк красного цвета, но некогда назывался Белым, поэтому улица рядом до сих пор называется белой - Valge, а Верхний маяк раньше назывался Красным - поэтому недалеко от него улица Пунане, хотя сейчас он на две трети белый и на одну треть - черный.

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