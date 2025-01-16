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ВИдели его? Полиция разыскивает подозреваемого, попавшего на камеру

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Мужчина, изображенный на предоставленных фотографиях, подозревается в совершении преступления против личности.
Мужчина, изображенный на предоставленных фотографиях, подозревается в совершении преступления против личности. Фото: Postimees

В редакцию обратилась полиция с просьбой о помощи в установлении личности подозреваемого. Мужчина, изображенный на предоставленных фотографиях, подозревается в совершении преступления против личности, которое произошло в уезде Харьюмаа.

Правоохранительные органы просят всех, кто может опознать данного человека, связаться с ними.

Информацию можно передать, написав на электронную почту pohja.vihje@politsei.ee или позвонив по телефону 53550545.

Фото статьи
Фото: Postimees
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