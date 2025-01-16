В редакцию обратилась полиция с просьбой о помощи в установлении личности подозреваемого. Мужчина, изображенный на предоставленных фотографиях, подозревается в совершении преступления против личности, которое произошло в уезде Харьюмаа.
ВИдели его? ⟩ Полиция разыскивает подозреваемого, попавшего на камеру
Правоохранительные органы просят всех, кто может опознать данного человека, связаться с ними.
Информацию можно передать, написав на электронную почту pohja.vihje@politsei.ee или позвонив по телефону 53550545.