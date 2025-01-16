ВИдели его? Полиция разыскивает подозреваемого, попавшего на камеру

Мужчина, изображенный на предоставленных фотографиях, подозревается в совершении преступления против личности.

В редакцию обратилась полиция с просьбой о помощи в установлении личности подозреваемого. Мужчина, изображенный на предоставленных фотографиях, подозревается в совершении преступления против личности, которое произошло в уезде Харьюмаа.