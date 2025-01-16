Полиция разыскивает 14-летнюю Лизете

Вчера около 13:00 Лизете покинула учебное заведение в Тапа и отправилась на запланированную встречу в том же городе. После встречи она не вернулась в школу, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. По одной из версий, Лизете может находиться в Тарту, однако не исключены и другие регионы.