Полиция просит помощи в установлении местонахождения девушки, которая вчера днем ушла из учебного центра Валгейыэ в городе Тапа и до сих пор не вернулась.
Полиция разыскивает 14-летнюю Лизете
Вчера около 13:00 Лизете покинула учебное заведение в Тапа и отправилась на запланированную встречу в том же городе. После встречи она не вернулась в школу, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. По одной из версий, Лизете может находиться в Тарту, однако не исключены и другие регионы.
Лизете среднего роста, худощавого телосложения. У нее черные волосы, и она носит очки.
Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Лизете, сообщить об этом по номеру 112.