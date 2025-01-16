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Полиция разыскивает 14-летнюю Лизете

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Пропавшая в Тапа Лизете.
Пропавшая в Тапа Лизете. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения девушки, которая вчера днем ушла из учебного центра Валгейыэ в городе Тапа и до сих пор не вернулась.

Вчера около 13:00 Лизете покинула учебное заведение в Тапа и отправилась на запланированную встречу в том же городе. После встречи она не вернулась в школу, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. По одной из версий, Лизете может находиться в Тарту, однако не исключены и другие регионы.

Лизете среднего роста, худощавого телосложения. У нее черные волосы, и она носит очки.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Лизете, сообщить об этом по номеру 112.

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