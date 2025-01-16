Среди талантливых спортсменов вновь распределили стипендии – в этот раз было подано рекордное количество заявок

Стипендия, присуждаемая в сотрудничестве с Олимпийским комитетом Эстонии уже девятый год подряд, в этот раз привлекла рекордное количество заявок - 108 перспективных спортсменов. Общая сумма в 25 000 евро, включая две специальные стипендии («Мой первый спонсор» и «Любимец болельщиков»), была разделена между семью индивидуальными спортсменами и двумя командами.

В этом году стипендии в размере около 3000 евро были вручены лыжному двоеборцу Артти Айгро, пловчихе Энели Ефимовой, биатлонисту Якобу Кульбину, горнолыжнику Тормису Лайне, десятиборцу Расмусу Роослехту, команде стрелков из лука Team Jäätma (Лизелль и Робин Яэтма), легкоатлетке Мие Отт и велосипедисту Ромету Паюру.

Целью стипендии является поддержка тренировочной подготовки и участия талантливых молодых спортсменов в международных соревнованиях и тренировочных сборах. «Если у молодого человека есть упорство, талант и желание строить спортивную карьеру, достижение результатов не должно упираться в финансовые ограничения», - отметил руководитель ERGO Eesti Марек Ратник, добавив, что ежегодно высокий интерес к программе подчеркивает ее важность.

Для того чтобы поддержать мотивацию продолжать выбранный путь даже в условиях отсутствия спонсоров или финансовой поддержки, была создана специальная категория «Мой первый спонсор», предназначенная для спортсменов, работающих без помощи меценатов. В этом году жюри выбрало победителями в этой категории парную команду гребцов Дорис Мейнбек и Рахель Кылло, которые на данный момент являются сильнейшим женским экипажем в Эстонии.