Среди получателей спортивной стипендии ERGO в этом году - уже добившиеся успехов в мире спорта Энели Ефимова, Ромет Паюр, Артти Айрго, Мия Отт и еще семь юных эстонских спортсменов. Эти средства помогут молодым талантам сосредоточиться на достижении своих целей.
Среди талантливых спортсменов вновь распределили стипендии – в этот раз было подано рекордное количество заявок
Стипендия, присуждаемая в сотрудничестве с Олимпийским комитетом Эстонии уже девятый год подряд, в этот раз привлекла рекордное количество заявок - 108 перспективных спортсменов. Общая сумма в 25 000 евро, включая две специальные стипендии («Мой первый спонсор» и «Любимец болельщиков»), была разделена между семью индивидуальными спортсменами и двумя командами.
В этом году стипендии в размере около 3000 евро были вручены лыжному двоеборцу Артти Айгро, пловчихе Энели Ефимовой, биатлонисту Якобу Кульбину, горнолыжнику Тормису Лайне, десятиборцу Расмусу Роослехту, команде стрелков из лука Team Jäätma (Лизелль и Робин Яэтма), легкоатлетке Мие Отт и велосипедисту Ромету Паюру.
Целью стипендии является поддержка тренировочной подготовки и участия талантливых молодых спортсменов в международных соревнованиях и тренировочных сборах. «Если у молодого человека есть упорство, талант и желание строить спортивную карьеру, достижение результатов не должно упираться в финансовые ограничения», - отметил руководитель ERGO Eesti Марек Ратник, добавив, что ежегодно высокий интерес к программе подчеркивает ее важность.
Для того чтобы поддержать мотивацию продолжать выбранный путь даже в условиях отсутствия спонсоров или финансовой поддержки, была создана специальная категория «Мой первый спонсор», предназначенная для спортсменов, работающих без помощи меценатов. В этом году жюри выбрало победителями в этой категории парную команду гребцов Дорис Мейнбек и Рахель Кылло, которые на данный момент являются сильнейшим женским экипажем в Эстонии.
Кроме того, в ходе голосования, проведенного в Facebook, был определен обладатель стипендии «Любимец болельщиков». Сердца публики покорила Энели Ефимова, признанная «Спортсменкой года» в Эстонии и недавно завоевавшая бронзу на чемпионате мира.
Молодые спортсмены, подавая заявки на стипендию, единодушно отметили, что хотят стать примером для юных спортсменов и товарищей по тренировкам, показывая, что даже при наличии трудностей на пути можно достичь больших целей.
«Своим положительным примером я могу мотивировать тех, кто только мечтает начать спортивный путь или подняться на более высокий уровень», - отметил Ромет Паюр, который с 2025 года будет выступать в молодежной команде одного из самых престижных велоклубов мира Red Bull-Bora-Hansgrohe U23.
«Если мой успех мотивирует юных спортсменов поверить в то, что и они могут достичь больших высот, для меня это огромная честь. Я убеждена, что мечты достижимы, если следовать за ними с полной самоотдачей», - подчеркнула Энели Ефимова.
Стипендиатов выбрала оценочная комиссия, в состав которой вошли представители ERGO Kindlustus, Олимпийского комитета Эстонии, Team Estonia, а также спортивные журналисты и врачи.
С 2016 года стипендия помогла более 90 молодым спортсменам, среди которых немало нынешних звезд эстонского спорта: олимпийская чемпионка и чемпионка мира по фехтованию Эрика Кирпу, прыгунья в высоту Кармен Бруус, двоеборец Кристьян Ильвес, конькобежка Саския Алусалу, спринтер Карл Эрик Назаров, фигуристка Эва-Лотта Кийбус, десятиборцы Янек Ыйглане и Йоханнес Эрм, а также пловец Крегор Цирк.