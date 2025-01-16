Опрос показал, сколько трудоспособных жителей Эстонии не могут накопить на пенсию?

По результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor, треть жителей Эстонии не имеет возможности откладывать деньги на пенсию. Схожая ситуация наблюдается и в Литве, где 29 процентов опрошенных заявили, что не могут себе этого позволить. В Латвии этот показатель еще выше - 39 процентов.

По словам управляющего пенсионными фондами Luminor Вахура Мадиссона, сложнее всего копить на пенсию людям в возрасте 40-49 лет. Среди них 37 процентов утверждают, что экономическое положение не позволяет откладывать средства. В возрастных группах до 40 лет эта доля ниже - менее 30 процентов, а среди людей 50–65 лет она составляет 32 процента.