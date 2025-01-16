Объем добровольных пенсионных фондов в прошлом году значительно вырос, а число участников третьей пенсионной ступени увеличилось на 17 200 человек, достигнув 220 000. Однако большинство трудоспособных жителей не копят на пенсию, при этом треть из них объясняют это невозможностью откладывать деньги.
Для подписчиков
Опрос показал, сколько трудоспособных жителей Эстонии не могут накопить на пенсию?
По результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor, треть жителей Эстонии не имеет возможности откладывать деньги на пенсию. Схожая ситуация наблюдается и в Литве, где 29 процентов опрошенных заявили, что не могут себе этого позволить. В Латвии этот показатель еще выше - 39 процентов.