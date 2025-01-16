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Опрос показал, сколько трудоспособных жителей Эстонии не могут накопить на пенсию?

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Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото. Фото: Thomas Trutschel / photothek.net / via www.imago-images.de

Объем добровольных пенсионных фондов в прошлом году значительно вырос, а число участников третьей пенсионной ступени увеличилось на 17 200 человек, достигнув 220 000. Однако большинство трудоспособных жителей не копят на пенсию, при этом треть из них объясняют это невозможностью откладывать деньги.

По результатам опроса, проведенного исследовательской компанией Norstat по заказу Luminor, треть жителей Эстонии не имеет возможности откладывать деньги на пенсию. Схожая ситуация наблюдается и в Литве, где 29 процентов опрошенных заявили, что не могут себе этого позволить. В Латвии этот показатель еще выше - 39 процентов.

По словам управляющего пенсионными фондами Luminor Вахура Мадиссона, сложнее всего копить на пенсию людям в возрасте 40-49 лет. Среди них 37 процентов утверждают, что экономическое положение не позволяет откладывать средства. В возрастных группах до 40 лет эта доля ниже - менее 30 процентов, а среди людей 50–65 лет она составляет 32 процента.

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