«Этот перекресток не стал лучше». На реновированной развязке все время происходят аварии

То, что произошло там 2 января в 17.10, можно назвать «черной классикой» для развязки, официально именующейся перекрестком Мяэкюла, но в народе известной как перекресток Осула. Водитель, ехавший из Тарту, начал поворачивать налево в сторону Райсте, но при этом не увидел за автомобилем, делавшим в то же самое время левый поворот в сторону Осула, двигавшийся по встречной полосе Renault Scenic. В итоге произошло столкновение машин.