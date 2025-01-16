«Этот перекресток не стал лучше». На реновированной развязке все время происходят аварии

После очередного столкновения автомобилей, произошедшего во второй день года на перекрестке в Вырумаа, где сходятся шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа и дорога Райсте-Осула-Варесе, водители уже задаются вопросом: что же происходит с этой транспортной развязкой, которую в 2023 году перестроили именно в целях повышения безопасности?
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То, что произошло там 2 января в 17.10, можно назвать «черной классикой» для развязки, официально именующейся перекрестком Мяэкюла, но в народе известной как перекресток Осула. Водитель, ехавший из Тарту, начал поворачивать налево в сторону Райсте, но при этом не увидел за автомобилем, делавшим в то же самое время левый поворот в сторону Осула, двигавшийся по встречной полосе Renault Scenic. В итоге произошло столкновение машин.