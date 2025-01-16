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Война в России: в Курской области воюют уже и африканцы, с которыми работала ЧВК «Вагнер», но это не помогает Путину

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Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил (FACA), бойцов которых уже несколько лет обучают инструкторы из РФ, в том числе из бывшего ЧВК «Вагнер».
Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил (FACA), бойцов которых уже несколько лет обучают инструкторы из РФ, в том числе из бывшего ЧВК «Вагнер». Фото: AFP / Scanpix

​В Курской области России в боях против ВСУ вместе с десантниками из соседней с Эстонией Псковской области участвуют не только солдаты КНДР, но и наемники из Центральноафриканской республики (ЦАР). В этой стране Африки Россия уже несколько лет активно обучает местных военных. Изначально этим занимались боевики ЧВК «Вагнер».

В Курской области погиб африканский наемник, гражданин ЦАР Деррик Нгамана. О первом подтвержденном случае гибели выходца из Африки в боях на территории России сообщают журналисты-расследователи проекта «Система» и «Радио Свобода».

«Согласно извещению о смерти, 32-летний наемник воевал в составе штурмовой роты 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Эта бригада понесла значительные потери в боях за Курскую область», - напоминает «Система».

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