В Курской области России в боях против ВСУ вместе с десантниками из соседней с Эстонией Псковской области участвуют не только солдаты КНДР, но и наемники из Центральноафриканской республики (ЦАР). В этой стране Африки Россия уже несколько лет активно обучает местных военных. Изначально этим занимались боевики ЧВК «Вагнер».
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Война в России: в Курской области воюют уже и африканцы, с которыми работала ЧВК «Вагнер», но это не помогает Путину
В Курской области погиб африканский наемник, гражданин ЦАР Деррик Нгамана. О первом подтвержденном случае гибели выходца из Африки в боях на территории России сообщают журналисты-расследователи проекта «Система» и «Радио Свобода».