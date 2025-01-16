Война в России: в Курской области воюют уже и африканцы, с которыми работала ЧВК «Вагнер», но это не помогает Путину

Новобранцы Центральноафриканских вооруженных сил (FACA), бойцов которых уже несколько лет обучают инструкторы из РФ, в том числе из бывшего ЧВК «Вагнер».

​В Курской области России в боях против ВСУ вместе с десантниками из соседней с Эстонией Псковской области участвуют не только солдаты КНДР, но и наемники из Центральноафриканской республики (ЦАР). В этой стране Африки Россия уже несколько лет активно обучает местных военных. Изначально этим занимались боевики ЧВК «Вагнер».