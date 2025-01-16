Государство выделяет 219 миллионов евро на укрепление готовности к кризисам

Средства будут направлены на резерв полиции, восточную границу и запасы для чрезвычайных ситуаций, а также на развитие гражданской обороны, предотвращение и противодействие гибридным угрозам.

Для укрепления всесторонней национальной обороны в составе Департамента полиции и погранохраны создается кризисный резерв. Для этого будет сформирована группа кризисного резерва численностью 1000 человек, состоящая из военнослужащих, прошедших службу в военной полиции. На создание этого резерва государство выделяет около 26 миллионов евро.

Кроме того, будет улучшено вооружение и тренировочные возможности штатных подразделений полиции и погранохраны, а также увеличены запасы Спасательного департамента для проведения спасательных работ, на что выделяется около 24,5 миллионов евро.

Важным шагом станет увеличение запасов травматологических средств в 18 больницах, чтобы они могли справляться с кризисными ситуациями продолжительностью до шести дней. На это выделяется около 24,6 миллионов евро, что усилит возможности системы здравоохранения реагировать на чрезвычайные ситуации с большим числом пострадавших.

Особое внимание уделено укреплению инфраструктуры восточной границы, ее строительству и развитию возможностей мониторинга, на что государство выделяет около 18 миллионов евро.

На восточной границе и в четырех крупных городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения за беспилотниками и противодействия им. На это будет направлено около 12,5 миллионов евро.

В следующем году будет проведено масштабное общенациональное учение по кризисным ситуациям. Также местные самоуправления получат дополнительную поддержку в подготовке к кризисам: в Спасательном департаменте будет создана система кризисных специалистов, которые помогут в организации жизненно важных услуг и подготовке к чрезвычайным ситуациям. На эти цели государство выделяет 15,2 миллиона евро.

Дополнительно будут усилены государственные возможности в сфере IT, связи и киберзащиты, включая обеспечение устойчивости оперативной связи. ERR и Levira увеличат возможности передачи данных на базовых станциях и в производстве телевидения, а также приобретут резервные генераторы. Цель состоит в том, чтобы обеспечить работу радиостанций и телеканалов во время масштабных отключений электроэнергии и связи.

Дополнительные 219 миллионов евро были выделены на всестороннюю национальную оборону в процессе составления государственного бюджета в сентябре прошлого года. Поскольку тогда распределение дополнительного финансирования между областями еще не было известно, оно было утверждено в четверг в деталях бюджета на этот год и в общей перспективе на период 2024–2028 годов.