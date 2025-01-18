Зимний спорт всегда играл важную роль в такой северной стране, как Эстония. Однако сегодня, гуляя по хорошо знакомым местам в Таллинне, многие горожане даже не подозревают, что менее чем сто лет назад здесь располагались те или иные спортивные объекты.
ИСТОРИЯ ⟩ Где в Таллинне можно было пойти на каток сто лет назад?
Сложно точно сказать, когда появились два главных зимних спортивных снаряда - коньки и лыжи. Те или иные их прообразы археологи находили по всей Европе. Сделанные из костей животных и древесины, такие предшественники коньков и лыж уходят корнями в доисторические эпохи, на несколько тысячелетий назад. Естественно, тогда люди использовали их для решения повседневных задач, то есть для передвижения с целью добычи пропитания.
Сугубо рекреационное использование коньков в Европе можно увидеть в Новое время. Наверняка, многие хорошо представляют картины фламандских мастеров, в первую очередь, брейгелевских «Охотников на снегу» (1565). На заднем плане отчетливо видны жители городка, катающиеся на льду для развлечения.
Считается, что первые зафиксированные в источниках конькобежные соревнования прошли на стыке XVIII и XIX веков. Первый чемпионат мира прошел в 1889 году, а в олимпийскую программу дисциплину включили сто лет назад - во французском Шамони в 1924 году.
Конькобежный спорт занимал когда-то куда более заметное положение, нежели сегодня. Газета Eesti Spordileht писала в 1929 году с нотками разочарования: «в 1910-1913 гг. конькобежный спорт был нашим самым популярным видом спорта, когда на соревнованиях на берегу пруда Шнелли собиралось по 3000-4000 человек» (номер от 18.01.1929).
Тем не менее, традиция и «школа» сохранялись. На играх 1964 года в Инсбруке золото на дистанции в 1500 м выиграл таллиннец Антс Антсон. Антсон тренировался во многих местах, но, в частности, и на естественном льду безымянного озера в лесу Пяэскюла (которому не так давно мэрия официально присвоила топоним - теперь это Рынгасъярв).
Катки на прудах и стадионах
Поняв, что можно состязаться в скорости передвижения на коньках, люди пошли дальше и придумали различные форматы эстетичных, но более сложных с точки зрения системы оценки соревнований: так появились разные форматы спортивного фигурного катания.
В последние пару веков каток стал неотъемлемой частью зимнего городского досуга и Таллинн не был исключением. Сейчас каждую зиму в столице работает пять-семь катков с прокатом коньков. Сто лет назад прокат не был обязательным элементом - многие люди владели коньками и важно было просто залить площадку водой, чтобы образовался ровный слой льда. Часть катков располагались в совсем неожиданных сегодня местах.
Крупнейший таллиннский каток почти 20 лет располагался на территории спортивного общества «Калев». Летом на площадке играли в футбол, зимой - в хоккей с мячом. На катке проводились всевозможные соревнования. В газетах 1920-х писали, что каток - крупнейший в Эстонии по площади. Вероятно, можно найти примеры катков, оборудованных на озере или другом водоеме, но среди располагавшихся прямо в сердце города объектов этот был лидером.
Каток находился на месте современного торгового центра Viru Keskus. Рядом прежде располагалось два больших рынка, поэтому место было очень популярным среди горожан. В 1924 году на стадионе построили эффектный деревянный павильон в историческом стиле и трибуны для зрителей.
Зимой почти каждые выходные на катке проводились те или иные спортивные состязания. После войны вся территория этого микрорайона изменилась, стадион в прежнем виде прекратил существование, а на месте катка на долгие годы была открыта стоянка для автобусов.
Относительно регулярно в дореволюционном Ревеле и межвоенном Таллинне работали и другие катки. Например, во дворе современной Реальной школы при катке даже была изящная небольшая сцена для музыкальных номеров, увы, не дожившая до наших дней. Кстати, традицию ненадолго возродили и пробовали заливать каток в 2010-х.
Первый каток с искусственным льдом был открыт в Таллинне в 1950-х в Кадриорге. Позже каток был открыт на территории Таллинского экскаваторного завода в 1967 году в Кристийне. Некоторые катки успешно пережили войну и смену государственного строя. К таким можно отнести катки на прудах Кадриорга и парка Шнелли, на стадионе Висмари, а также каток на месте теннисных кортов между горкой Харью и бульваром Каарли. В те или иные зимы небольшие катки заливали при школах и просто во дворах, поэтому подсчитать их точное количество не представляется возможным.
Лыжи: горные и не очень
Нуждающиеся в минимальной инфраструктуре, зимние виды спорта пользовались популярностью у горожан и в суровые военные годы. Так, например, в 1941 году состоялась лыжная эстафета между Таллинном и Нымме. Тогда, кстати, это были отдельные города и транспорта на городских улицах было меньше, потому и проложить такую трассу было заметно легче, чем сейчас.
Финиш располагался у подножия горки Харью, а часть трассы проходила через Старый город. Много десятилетий спустя, в мае 2007 года лыжников можно было увидеть прямо возле церкви Нигулисте: спринт проводили на искусственном снегу, а билеты по 250 крон, видимо, показались слишком дорогими для потенциальных зрителей - заезд больше не проводился.
Еще одним важным видом спортивных объектов были трамплины. В военные годы трамплин был построен и на склоне Ласнамяэского холма. Осенью 1940 года горисполком выделил под эти нужды почти 60 соток земли возле улицы Куристику в Кадриорге. Трамплин просуществовал недолго и не оставил заметного следа в спортивной истории Таллинна.
Больше повезло трамплинам в другой части города. Первые деревянные конструкции стали появляться на мустамяэском холме еще в 1930-х. Часть временных трамплинов располагалась ближе к Ныммескому рынку.
Современный трамплин был построен в том же районе 20 лет спустя, в 1961 году. Однако его предшественник появился на 20 лет раньше: в 1941 году ближе к бассейну и спортцентру был построен более крепкий деревянный трамплин.
В газетах его называли уникальным даже по европейским меркам, а высота трамплина - 35 метров - позволяла гордо отметить, что он самый высокий в странах Балтии (Töörahva Hääl, 1.04.1941).
Примечательно, что инициатором строительства трамплина был руководитель сферы таллиннского коммунального хозяйства Йоханнес Хинт, в будущем ставший успешным инноватором, ученым и предпринимателем, которого советская власть репрессирует и убьет. Впрочем, это уже совсем другая история.