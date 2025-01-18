ИСТОРИЯ Где в Таллинне можно было пойти на каток сто лет назад?

Относительно регулярно в дореволюционном Ревеле и межвоенном Таллинне работали и другие катки. Например, во дворе современной Реальной школы при катке даже была изящная небольшая сцена для музыкальных номеров, увы, не дожившая до наших дней. Кстати, традицию ненадолго возродили и пробовали заливать каток в 2010-х.

Первый каток с искусственным льдом был открыт в Таллинне в 1950-х в Кадриорге. Позже каток был открыт на территории Таллинского экскаваторного завода в 1967 году в Кристийне. Некоторые катки успешно пережили войну и смену государственного строя. К таким можно отнести катки на прудах Кадриорга и парка Шнелли, на стадионе Висмари, а также каток на месте теннисных кортов между горкой Харью и бульваром Каарли. В те или иные зимы небольшие катки заливали при школах и просто во дворах, поэтому подсчитать их точное количество не представляется возможным.

Лыжи: горные и не очень

Нуждающиеся в минимальной инфраструктуре, зимние виды спорта пользовались популярностью у горожан и в суровые военные годы. Так, например, в 1941 году состоялась лыжная эстафета между Таллинном и Нымме. Тогда, кстати, это были отдельные города и транспорта на городских улицах было меньше, потому и проложить такую трассу было заметно легче, чем сейчас.

В 1941 году состоялся лыжный марафон между Таллинном и Нымме. Тогда это были отдельные города. Фото: Национальный архив