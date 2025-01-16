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Необоснованное повышение цен? Департамент конкуренции начал проверку дочернего предприятия Elektrilevi (2)

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Электричество. Иллюстративное фото.
Электричество. Иллюстративное фото. Фото: Tairo Lutter

Департамент конкуренции начал проверку экономической обоснованности новых тарифов на амперы, которые вступят в силу с 1 февраля, введенных сетевой компанией Imatra Elekter AS. Для этого департамент направил компании запрос на предоставление уточняющих данных.

Сетевая компания Imatra Elekter AS, работающая в волости Виймси и уезде Ляэнемаа, сообщила в начале января, что с 1 февраля 2025 года тарифы на амперы, неизменные последние четыре года, будут повышены. Стоимость одного ампера, которая используется для расчета платы за подключение к сети, увеличения мощности предохранителя или изменения условий подключения, вырастет с 92,72 евро до 315,36 евро, то есть на 240 процентов.

В отличие от сетевых тарифов, которые согласно части 1 статьи 73 Закона о рынке электроэнергии должны предварительно согласовываться с Департаментом конкуренции, действующее законодательство не требует согласования платы за подключение. Однако департамент согласовывает методику их расчета и имеет право проверять постфактум, соответствуют ли конкретные платы за подключение действующему законодательству и согласованной методике.

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