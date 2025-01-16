Сетевая компания Imatra Elekter AS, работающая в волости Виймси и уезде Ляэнемаа, сообщила в начале января, что с 1 февраля 2025 года тарифы на амперы, неизменные последние четыре года, будут повышены. Стоимость одного ампера, которая используется для расчета платы за подключение к сети, увеличения мощности предохранителя или изменения условий подключения, вырастет с 92,72 евро до 315,36 евро, то есть на 240 процентов.