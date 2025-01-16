Касса здоровья, как публично-правовое юридическое лицо, не может просто списать расходы или объявить банкротство. Эти расходы в результате придется покрывать налогоплательщикам, пишет редактор рубрики «Фокус» Ахти Калликорм.
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МНЕНИЕ ⟩ Использование резервов Кассы здоровья до новых выборов – преступная стратегия
То, что экономическое положение эстонского здравоохранения оставляет желать лучшего, уже ни для кого не новость. Можно даже утверждать, что ежегодная финансовая дыра между расходами и доходами Кассы здоровья в размере около 150 миллионов евро - это лишь отражение аналогичных проблем, с которыми столкнулась экономика страны в целом.