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МНЕНИЕ Использование резервов Кассы здоровья до новых выборов – преступная стратегия

Перевод: Вера Копти
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Логотип Tervisekassa на новом роскошном офисном здании в квартале Arter в центре Таллинна, куда переедет учреждение.
Логотип Tervisekassa на новом роскошном офисном здании в квартале Arter в центре Таллинна, куда переедет учреждение. Фото: Erakogu

Касса здоровья, как публично-правовое юридическое лицо, не может просто списать расходы или объявить банкротство. Эти расходы в результате придется покрывать налогоплательщикам, пишет редактор рубрики «Фокус» Ахти Калликорм.

То, что экономическое положение эстонского здравоохранения оставляет желать лучшего, уже ни для кого не новость. Можно даже утверждать, что ежегодная финансовая дыра между расходами и доходами Кассы здоровья в размере около 150 миллионов евро - это лишь отражение аналогичных проблем, с которыми столкнулась экономика страны в целом.

Предложение Министерства социальных дел временно компенсировать дефицит Кассы здоровья за счет использования госбюджета выглядит как попытка выиграть время. Без реформы системы через три года Эстония окажется в ситуации, когда денег из государственного бюджета на нужды Кассы здоровья найти будет невозможно, а накопленные в лучшие времена резервы будут исчерпаны.

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