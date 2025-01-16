В Украине уже несколько месяцев звучит критика в адрес правительства и командования вооруженных сил за перевод части военнослужащих ВВС под командование сухопутных войск с последующим их использованием в качестве пехоты, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Зеленский на фоне растущей критики впервые сообщил о численности украинской армии
На передовой часто слышны жалобы военнослужащих на нехватку личного состава в подразделениях. Это связывают с неэффективностью системы мобилизации и увеличением числа уклоняющихся от службы.
Подобная критика, вероятно, вынудила президента Украины заявить, что в армию мобилизованы 880 тысяч человек, в то время как Россия задействовала в войне против Украины 600 тысяч бойцов. Ранее президент Украины не публиковал данных о численности вооруженных сил страны в таком формате. Хотя не все из этих солдат находятся на передовой, президент пытается донести, что нехватка личного состава - далеко не самая серьезная проблема украинской армии.
За три года войны накопилось множество трудностей и ошибок. Система мобилизации остается недостаточно эффективной, некоторые подразделения сталкиваются с проблемами в управлении, а на всех уровнях командования допускаются просчеты. Однако, по мнению президента и военного руководства, основными проблемами остаются недостаток современного вооружения и недостаточный уровень подготовки войск. Несмотря на развитие оборонной промышленности и значительную военную помощь от партнеров, большинство подразделений все еще не обеспечено современной техникой и вооружением.
Несмотря на достижения Украины в области беспилотных технологий, успешное ведение войны требует значительных объемов качественной бронетехники, которой украинским сухопутным войскам особенно не хватает. Также существуют серьезные проблемы с противовоздушной обороной и ударной авиацией. Реже упоминаются такие вопросы, как нехватка радаров и оборудования для разведки и наблюдения. Таким образом, даже массовая мобилизация не сможет быстро и заметно улучшить положение украинской армии.
Вчера президент Украины посетил Польшу. Польский президент заявил, что только вступление Украины в НАТО может гарантировать ей полную безопасность, добавив, что эта цель вполне достижима. В то же время Германия и Франция продолжают обсуждать возможность размещения миротворческих сил на территории Украины. Это свидетельствует о том, что среди европейских стран нет полного согласия в стратегии поддержки Украины.
Взрывы на территории Украины и России
В ходе вчерашнего ракетного удара российской армии по энергетической инфраструктуре Украины были использованы одна баллистическая ракета «Искандер-М», 7 крылатых ракет Х-22 (выпущенных с бомбардировщика Ту-22М3), 4 ракеты «Калибр» (с корабля Черноморского флота), 4 управляемые ракеты Х-59, 27 крылатых ракет Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95) и 74 ударных дрона Shahed.
Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 26 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», 4 управляемые ракеты Х-59. Однако баллистическая ракета «Искандер», 7 крылатых ракет Х-22 (которые системы ПВО обычно не могут перехватить) и 5 крылатых ракет достигли своих целей. Из 74 дронов украинская ПВО уничтожила 47.
Большая часть ударов была направлена на западную Украину. По данным украинских властей, были поражены два объекта критической инфраструктуры в Львовской и Ивано-Франковской областях. Инфраструктура связана с газоэнергетическим сектором и включает подземные хранилища. Тем не менее, государственная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» отменила большинство отключений электросетей, запланированных на время нападения.
Очевидно, что не все ракеты, которые ПВО не смогла перехватить, попали в цели. По своим масштабам этот удар оказался менее мощным, чем аналогичные атаки в предыдущие годы. Украинские эксперты, анализируя траектории полёта ракет, отмечают, что атака была подготовлена в спешке. В целом её цель остаётся неясной, и, по всей видимости, главная задача заключалась в том, чтобы компенсировать удары украинской стороны по территории России. Учитывая относительно небольшой объём использованных ракет, можно предположить, что в ближайшее время может последовать новая атака, направленная на то, чтобы повлиять на позицию новой администрации США по мирному договору.
Минувшей ночью в Волгограде произошёл взрыв и вспыхнул крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл». О взрыве сообщили местные жители в социальных сетях. Местные власти заявили, что это не было внешним ударом, а инцидент произошёл внутри предприятия, однако причины пожара не раскрыли. Даже если это действительно так, граждане всё меньше доверяют подобным заявлениям. Также сегодня ночью появились подтверждения удара по нефтехранилищу в Воронежской области. Были сообщения о других атаках дронов в различных регионах России, однако точная информация о них отсутствует.
Договор по вопросу военнопленных?
Вчера состоялся обмен 25 военнопленными. Среди возвращенных в Украину были также тяжело раненые и больные военнослужащие.
По данным украинских официальных лиц, достигнута договорённость о более регулярных обменах пленными.
Одновременно в социальных сетях распространились сообщения об убийстве австралийского гражданина, воевавшего на стороне украинской армии и попавшего в плен к российским военным.
Этот инцидент указывает на то, что Россия, скорее всего, не намерена менять свое отношение к военнопленным. Возможно, случай с австралийским гражданином используется в информационном поле для отвлечения внимания от проблем, связанных с участием северокорейских военных.
Снижение интенсивности атак на фронте
Число атак российской армии на фронте вчера заметно снизилось. Подобные дни с меньшей интенсивностью боевых действий становятся все более частыми. Однако уровень атак остается выше, чем в среднем в первой половине 2024 года.
- В Курской области российская армия продолжает интенсивные атаки, однако значительных изменений в расположении войск не зафиксировано.
- На Харьковском направлении крупные наступательные действия отсутствуют, ведутся локальные позиционные бои.
- На Купянском направлении темп наступления российской армии остается низким, ситуация стабильная.
- На Лиманском направлении активность атак несколько выше, поступают сообщения о незначительном продвижении российских войск на одном из участков.
- На Северском направлении вчерашний всплеск атак российской армии завершился.
- В Бахмутском районе количество атак снизилось, линии фронта остаются без изменений. В районе Торецка российская армия вела более активные действия. Украинские силы сообщили о взятии в плен крупной группы российских солдат, всего 23 человека, но подробности пока не раскрываются.
- Основное направление наступления российской армии остается сосредоточено вокруг города Покровское. Существенных изменений в линии фронта за прошедшие сутки не произошло. На юго-западе от Донецка интенсивность атак снижается, однако в районе населенного пункта Великая Новоселка есть предварительные данные о продвижении российских войск. Ближайшие дни покажут, сможет ли это продвижение закрепиться.
- На южном фронте российские силы провели несколько разведывательных атак в районе населенного пункта Орехов. В остальном активность войск на юге оставалась низкой.