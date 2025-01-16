ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ Зеленский впервые раскрыл численность украинской армии на фоне растущей критики

Вчера президент Украины посетил Польшу. Польский президент заявил, что только вступление Украины в НАТО может гарантировать ей полную безопасность, добавив, что эта цель вполне достижима. В то же время Германия и Франция продолжают обсуждать возможность размещения миротворческих сил на территории Украины. Это свидетельствует о том, что среди европейских стран нет полного согласия в стратегии поддержки Украины.

Взрывы на территории Украины и России

В ходе вчерашнего ракетного удара российской армии по энергетической инфраструктуре Украины были использованы одна баллистическая ракета «Искандер-М», 7 крылатых ракет Х-22 (выпущенных с бомбардировщика Ту-22М3), 4 ракеты «Калибр» (с корабля Черноморского флота), 4 управляемые ракеты Х-59, 27 крылатых ракет Х-101 (с бомбардировщиков Ту-95) и 74 ударных дрона Shahed.

Украинская противовоздушная оборона смогла уничтожить 26 крылатых ракет Х-101 и «Калибр», 4 управляемые ракеты Х-59. Однако баллистическая ракета «Искандер», 7 крылатых ракет Х-22 (которые системы ПВО обычно не могут перехватить) и 5 крылатых ракет достигли своих целей. Из 74 дронов украинская ПВО уничтожила 47.

Большая часть ударов была направлена на западную Украину. По данным украинских властей, были поражены два объекта критической инфраструктуры в Львовской и Ивано-Франковской областях. Инфраструктура связана с газоэнергетическим сектором и включает подземные хранилища. Тем не менее, государственная энергетическая компания Украины «Укрэнерго» отменила большинство отключений электросетей, запланированных на время нападения.