В Латвии пенсионера с гражданством России приговорили к восьми годам по обвинению в шпионаже

Обвиняемый сможет обжаловать приговор в Рижском окружном суде.

После увольнения из Вооруженных сил СССР обвиняемый остался жить в Латвии.

Согласно обвинению прокуратуры, мужчина получил публично доступную информацию о политических процессах Латвии, критической инфраструктуре и военных объектах в окрестностях Рижского аэропорта, а именно о происходящем в самом аэропорту, проведенных на его территории ремонтных работах, строительстве ангаров, а также наблюдал за окрестной территорией 17-го батальона Земессардзе.

Полученную информацию он передал представителю российской разведки, съездив лично в Калининград. Конкретный объем переданной информации, впрочем, обвинению определить не удалось, учитывая, что шпионаж велся в течение длительного времени и обвиняемый передавал полученные сведения, лично отправляясь в Россию.

Кроме того, в его гараже были обнаружены взрывные брикеты - один брикет гексогена весом 975 граммов и четыре тротиловых брикета общей массой 759,4 грамма, как и 136 патронов.

Прокурор за указанные в обвинении преступления в судебных прениях требовала приговорить мужчину к лишению свободы на восемь лет и пробационному надзору на два года. Суд это наказание и назначил.

Ранее сообщалось, что Служба госбезопасности (VDD) задержала россиянина 20 декабря 2023 года. Уголовный процесс против этого лица начат на пару дней раньше - 18 декабря. VDD провела следственные действия на пяти связанных с этим лицом объектах в Риге и ее окрестностях.