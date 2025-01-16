В 2024 году Неймар сыграл лишь два матча, за которые получил безумные деньги

В «Аль-Хиляль» Неймар вошел в 2023 году, но особыми успехами не блистал, сумев провести лишь семь матчей. В 2024 году, например, он сумел выйти на поле лишь дважды, а затем получил травму крестообразной связки и больше не играл. Два матча, в которых в общей сложности футболист провел на поле 44 минуты, в итоге обошлись клубу в 101 миллион евро.