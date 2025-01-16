СМИ сообщают, что к нападающему садовского клуба «Аль-Хиляль» Неймару проявил интерес американский клуб «Чикаго Файр». Переговоры ведутся как с футболистом, так и с его нынешним клубом, контракт с которым истекает летом 2025 года.
В 2024 году Неймар сыграл лишь два матча, за которые получил безумные деньги
В «Аль-Хиляль» Неймар вошел в 2023 году, но особыми успехами не блистал, сумев провести лишь семь матчей. В 2024 году, например, он сумел выйти на поле лишь дважды, а затем получил травму крестообразной связки и больше не играл. Два матча, в которых в общей сложности футболист провел на поле 44 минуты, в итоге обошлись клубу в 101 миллион евро.
Вряд ли саудиты захотят продлевать такой контракт, поэтому смена клуба выглядит вполне реалистично. Сообщается, что «Аль-Хиляль» уже начал искать замену Неймару. Одним из кандидатов является Дарвин Нуньес из «Ливерпуля».