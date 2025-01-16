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Видео Швейцарский горнолыжник о жестком торможении: не думал, что можно так быстро затормозить со 100 до нуля!

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Стефан Рогенцин.
Стефан Рогенцин. Фото: Fabrice Coffrini

Мужчины, участвующие в этапе Кубка мира по горнолыжному спорту, на этой неделе соревнуются в Венгене, Швейцария. На тренировке по скоростному спуску местный спортсмен Стефан Рогенцин попал в серьезную передрягу, но, кажется, на этот раз все обошлось благополучно.

Официальным тренировкам перед соревнованиями по скоростному спуску отводится несколько дней. Во вторник Стефан Рогенцин на одном из крутых поворотов врезался прямо в ограждение трассы. Он поделился видео инцидента в Instagram, сопроводив его словами: «Никогда бы не подумал, что можно так быстро затормозить со 100 км/ч до нуля. К сожалению, сегодняшняя первая тренировка прошла не так, как мы надеялись. Пара синяков и ссадин, но надеюсь вернуться в полной силе уже в пятницу».

Поскольку текст сопровождали несколько смайликов, можно предположить, что с Рогенцином ничего серьезного не случилось. Видео показывает, что защитная сетка оказалась очень прочной.

Портал sport.ch назвал инцидент шокирующим и напомнил, что на трассе Лауберхорн в прошлом году также случались тяжелые падения. На этот раз больше, чем сам спортсмен, пострадал его шлем.

В среду вечером 30-летний Стефан Рогенцин рассказал швейцарским СМИ, что у него есть несколько болезненных мест, но он уже может смеяться над ситуацией, например, над синяком под глазом.

«Мне повезло, всё могло закончиться гораздо хуже. Я ехал быстрее, чем обычно, но чувствовал себя уверенно, думал, что не перенапрягаюсь. Я даже не представлял, что скорость окажется настолько высокой и все пойдет так, как пошло», - передает его слова портал 20min.ch.

Несмотря на некоторые проблемы, Рогенцин верит, что сможет стартовать в супергиганте в пятницу. Скоростной спуск запланирован на субботу, а в воскресенье пройдет слалом, в котором примет участие и эстонской спортсмен Тормис Лайне.

Год назад Рогенцин занял второе место в супергиганте на этом же этапе.

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