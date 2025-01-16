Видео Швейцарский горнолыжник о жестком торможении: не думал, что можно так быстро затормозить со 100 до нуля!

Официальным тренировкам перед соревнованиями по скоростному спуску отводится несколько дней. Во вторник Стефан Рогенцин на одном из крутых поворотов врезался прямо в ограждение трассы. Он поделился видео инцидента в Instagram, сопроводив его словами: «Никогда бы не подумал, что можно так быстро затормозить со 100 км/ч до нуля. К сожалению, сегодняшняя первая тренировка прошла не так, как мы надеялись. Пара синяков и ссадин, но надеюсь вернуться в полной силе уже в пятницу».

Поскольку текст сопровождали несколько смайликов, можно предположить, что с Рогенцином ничего серьезного не случилось. Видео показывает, что защитная сетка оказалась очень прочной.

Портал sport.ch назвал инцидент шокирующим и напомнил, что на трассе Лауберхорн в прошлом году также случались тяжелые падения. На этот раз больше, чем сам спортсмен, пострадал его шлем.

В среду вечером 30-летний Стефан Рогенцин рассказал швейцарским СМИ, что у него есть несколько болезненных мест, но он уже может смеяться над ситуацией, например, над синяком под глазом.

«Мне повезло, всё могло закончиться гораздо хуже. Я ехал быстрее, чем обычно, но чувствовал себя уверенно, думал, что не перенапрягаюсь. Я даже не представлял, что скорость окажется настолько высокой и все пойдет так, как пошло», - передает его слова портал 20min.ch.

Несмотря на некоторые проблемы, Рогенцин верит, что сможет стартовать в супергиганте в пятницу. Скоростной спуск запланирован на субботу, а в воскресенье пройдет слалом, в котором примет участие и эстонской спортсмен Тормис Лайне.

Год назад Рогенцин занял второе место в супергиганте на этом же этапе.