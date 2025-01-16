Во время информационного часа Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт обратилась к премьер-министру Кристену Михалу, который предложил назначить Кейта Каземетса, занимающего должность канцлера в Министерстве климата, на пост госсекретаря. Темой обсуждения стали коррупционные риски в решениях правительства.