На вчерашнем информационном часе в Рийгикогу премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) отвечал на вопросы депутатов. Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) задала вопрос о госсекретаре Кейте Каземетсе. После ответа премьер-министр бросил реплику: «тяжело быть дураком».
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Видео ⟩ «Тяжело быть дураком»: премьер-министр Михал оскорбил Коваленко-Кылварт?
Во время информационного часа Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт обратилась к премьер-министру Кристену Михалу, который предложил назначить Кейта Каземетса, занимающего должность канцлера в Министерстве климата, на пост госсекретаря. Темой обсуждения стали коррупционные риски в решениях правительства.