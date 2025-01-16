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Видео «Тяжело быть дураком»: премьер-министр Михал оскорбил Коваленко-Кылварт?

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На коллаже Кристен Михал и Анастасия Коваленко-Кылварт.
На коллаже Кристен Михал и Анастасия Коваленко-Кылварт. Фото: Fotokollaaz

На вчерашнем информационном часе в Рийгикогу премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) отвечал на вопросы депутатов. Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) задала вопрос о госсекретаре Кейте Каземетсе. После ответа премьер-министр бросил реплику: «тяжело быть дураком».

Во время информационного часа Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт обратилась к премьер-министру Кристену Михалу, который предложил назначить Кейта Каземетса, занимающего должность канцлера в Министерстве климата, на пост госсекретаря. Темой обсуждения стали коррупционные риски в решениях правительства.

Коваленко-Кылварт выразила надежду, что Михал и Каземетс примут участие в заседании комиссии по борьбе с коррупцией, которое пройдет в следующий понедельник.

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