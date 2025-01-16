Мировой рекордсмен так хотел спрятаться от общественности, что сменил фамилию. Но его нашли

По данным Expressen, в ноябре он сменил фамилию на Свенссон. Это девичья фамилия его матери, которая к тому же является одной из самых распространенных фамилий в Швеции. Свенссон уже долгое время скрывается от общественности и не давал интервью даже после смены фамилии.

Три года назад на Олимпийских играх в Пекине ван дер Пул завоевал золотые медали на дистанциях 5000 и 10 000 метров. Он также является обладателем мировых рекордов на обеих дистанциях: на короткой он установил его в декабре в Солт-Лейк-Сити, а на длинной - на олимпийском овале в Пекине 11 февраля.

Свою спортивную карьеру ван дер Пул завершил в возрасте 25 лет, в марте 2022 года, после Олимпиады. «Я заканчиваю свою спортивную карьеру. Остальную жизнь буду лишь любителем», - передавало слова спортсмена новостное агентство TT.

Шведское издание сообщило, что 28-летний Нильс ван дер Пул после завершения спортивной карьеры работает тренером и является послом туристической компании Skistar.

Кроме того, он руководит двумя фирмами. Одна из них - van der Poel AB (тренинги и маркетинг), которая, по данным Expressen, за три года заработала 26 миллионов шведских крон (примерно 2,3 миллиона евро). Вторая компания - van der Poels Sports & Relations AB, основанная два года назад, занимается поддержкой молодых шведских спортсменов в их карьере.