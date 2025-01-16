Шведская армия отправила призывницу с тяжелыми психическими проблемами домой, где она застрелилась

На предварительных тестах перед началом службы Альма показала отличные результаты, включая физическую подготовку и психологическую оценку. Ранее она никогда не сталкивалась с проблемами психического здоровья, как описывается в документальном материале, подготовленном для эфиров радио P4 Kalmar и P1. «Альма всегда была абсолютно здорова. Она была целеустремленной и в отличной физической форме. Она специально тренировалась, чтобы подготовиться к службе», - рассказала ее сестра Фрида в интервью газете Expressen.

Однако вскоре после начала службы у Альмы появились первые признаки проблем: сначала нарушение сна, затем расстройства пищевого поведения. Родственники заметили, что во время визитов домой она выглядела ослабленной. Хотя Альма общалась с консультантом в части, который должен был при необходимости направлять военнослужащих к врачу или психологу, потребовалось пять месяцев, прежде чем она обратилась к своему начальнику с просьбой о помощи. К тому моменту она потеряла 18 килограммов веса и у нее развились нарушения сердечного ритма.

Alma, 20, började må dåligt när hon inledde sin värnplikt.

Hon fråntogs sitt vapen och blev hemskickad.

Men familjen informerades inte om bakgrunden – väl hemma tog Alma sitt liv.

”Inte meningen att det skulle bli slutet”, säger systern till @SofiaClason.https://t.co/DqAD9ZDeKe — Hannes Lundberg Andersson (@hannesnils) January 16, 2025