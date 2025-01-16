Двадцатилетняя Альма, с энтузиазмом поступившая на военную службу, столкнулась с серьезными проблемами психического здоровья во время службы в учебном центре сухопутных войск Швеции в Кварна. Из-за этого у нее изъяли оружие и отправили домой. Однако родственники не понимают, почему армия не сообщила им о ее состоянии, ведь вскоре после возвращения Альма покончила с собой, выстрелив из охотничьего ружья.
Шведская армия отправила призывницу с тяжелыми психическими проблемами домой, где она застрелилась
На предварительных тестах перед началом службы Альма показала отличные результаты, включая физическую подготовку и психологическую оценку. Ранее она никогда не сталкивалась с проблемами психического здоровья, как описывается в документальном материале, подготовленном для эфиров радио P4 Kalmar и P1. «Альма всегда была абсолютно здорова. Она была целеустремленной и в отличной физической форме. Она специально тренировалась, чтобы подготовиться к службе», - рассказала ее сестра Фрида в интервью газете Expressen.
Однако вскоре после начала службы у Альмы появились первые признаки проблем: сначала нарушение сна, затем расстройства пищевого поведения. Родственники заметили, что во время визитов домой она выглядела ослабленной. Хотя Альма общалась с консультантом в части, который должен был при необходимости направлять военнослужащих к врачу или психологу, потребовалось пять месяцев, прежде чем она обратилась к своему начальнику с просьбой о помощи. К тому моменту она потеряла 18 килограммов веса и у нее развились нарушения сердечного ритма.
Alma, 20, började må dåligt när hon inledde sin värnplikt.— Hannes Lundberg Andersson (@hannesnils) January 16, 2025
Hon fråntogs sitt vapen och blev hemskickad.
Men familjen informerades inte om bakgrunden – väl hemma tog Alma sitt liv.
”Inte meningen att det skulle bli slutet”, säger systern till @SofiaClason.https://t.co/DqAD9ZDeKe
Согласно информации радио P1 и P4 Kalmar, Альма прошла осмотр у армейского врача, который также задал ей вопросы о возможном риске самоубийства. В кратком отчете врач отметил, что она нуждается в срочной психологической помощи.
Совместно с психологом и врачом было принято решение признать Альму непригодной для обращения с оружием, отстранить ее от службы и отправить домой. Однако в полицию не было передано уведомление об ограничении права на использование оружия, а семье Альмы не сообщили о причинах ее отстранения, сообщают радиоканалы.
В феврале 2023 года в доме на острове Эланд Альма покончила с собой, использовав охотничье ружье.
В документальной радиопередаче другие новобранцы рассказали о высокой требовательности и напряженности службы в Кварна. Полковник Матс Антонсон, командир вертолетного подразделения вооруженных сил, отметил, что изнуряющие и продолжительные расписания были пересмотрены. Однако, общаясь с журналистами, он опроверг обвинения в том, что Альме не была оказана должная медицинская помощь, передает Expressen.
«Расследование показало, что все стороны сделали все возможное в рамках доступных условий», - заявил Антонсон в интервью радиоканалам.
Шведское управление социального страхования пришло к заключению, что причиной тревожности, депрессии и потери веса Альмы стала ее служба в армии.