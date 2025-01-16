Футболист «Севильи» задержан полицией – его подозревают в умышленном получении желтых карточек

Как сообщает агентство, следователи предполагают, что футболист мог намеренно добиваться предупреждений от судей, чтобы обеспечить выигрыш ставок, сделанных его родственниками и друзьями в Испании. В текущем сезоне 22-летний спортсмен получил три жёлтые карточки, тогда как в прошлом розыгрыше Ла Лиги их было десять.