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Футболист «Севильи» задержан полицией – его подозревают в умышленном получении желтых карточек

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Кике Салас (справа).
Кике Салас (справа). Фото: IMAGO/Samuel Carreno

Испанское информагентство EFE сообщает, что игрок «Севилье» Кике Салас задержан полицией за то, что, желая повлиять на результаты ставок, умышленно получал желтые карточки.

Как сообщает агентство, следователи предполагают, что футболист мог намеренно добиваться предупреждений от судей, чтобы обеспечить выигрыш ставок, сделанных его родственниками и друзьями в Испании. В текущем сезоне 22-летний спортсмен получил три жёлтые карточки, тогда как в прошлом розыгрыше Ла Лиги их было десять.

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