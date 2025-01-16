ИНТЕРВЬЮ Эстония располагала предварительной информацией о возможных событиях в Усть-Луге за пару часов до обстрела

Эстония по-прежнему ежедневно взаимодействует с украинской военной разведкой. Хотя Кивисельг не вдается в подробности, - потому что не хочет облегчать жизнь врагу - он отметил, что в начале января, когда нефтяной терминал Усть-Луга, расположенный недалеко от границы с Эстонией, подвергся атаке беспилотников, у эстонской стороны была указывающая на возможные действия информация за пару часов до события. Было ли это предупреждение от украинской стороны, глава Разведцентра предпочитает не раскрывать.