«Поскольку военнослужащие российской армии теперь путешествуют реже, чем раньше, установить с ними контакт и войти в доверие стало труднее, чем раньше», - рассказывает глава Разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. Тем не менее, разведка с использованием человеческих ресурсов по-прежнему играет важную роль в деятельности эстонской разведки.
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ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эстония располагала предварительной информацией о возможных событиях в Усть-Луге за пару часов до обстрела
Эстония по-прежнему ежедневно взаимодействует с украинской военной разведкой. Хотя Кивисельг не вдается в подробности, - потому что не хочет облегчать жизнь врагу - он отметил, что в начале января, когда нефтяной терминал Усть-Луга, расположенный недалеко от границы с Эстонией, подвергся атаке беспилотников, у эстонской стороны была указывающая на возможные действия информация за пару часов до события. Было ли это предупреждение от украинской стороны, глава Разведцентра предпочитает не раскрывать.