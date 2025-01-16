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ИНТЕРВЬЮ Эстония располагала предварительной информацией о возможных событиях в Усть-Луге за пару часов до обстрела

Перевод: Ева Ойжинская
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Глава Разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг, среди прочего, сообщил, что реформа российской армии в процессе: части перебрасываются на базы у наших границ, но обычно затем отправляются в Украину.
Глава Разведывательного центра Сил обороны Антс Кивисельг, среди прочего, сообщил, что реформа российской армии в процессе: части перебрасываются на базы у наших границ, но обычно затем отправляются в Украину. Фото: Sander Ilvest

«Поскольку военнослужащие российской армии теперь путешествуют реже, чем раньше, установить с ними контакт и войти в доверие стало труднее, чем раньше», - рассказывает глава Разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг. Тем не менее, разведка с использованием человеческих ресурсов по-прежнему играет важную роль в деятельности эстонской разведки.

Эстония по-прежнему ежедневно взаимодействует с украинской военной разведкой. Хотя Кивисельг не вдается в подробности, - потому что не хочет облегчать жизнь врагу - он отметил, что в начале января, когда нефтяной терминал Усть-Луга, расположенный недалеко от границы с Эстонией, подвергся атаке беспилотников, у эстонской стороны была указывающая на возможные действия информация за пару часов до события. Было ли это предупреждение от украинской стороны, глава Разведцентра предпочитает не раскрывать.

Он также рассказал, что реформа российской армии, о которой некоторое время назад громко объявили, уже запущена: начато формирование подразделений, которые перебрасываются на базы неподалеку от наших границ. «Однако, как правило, после формирования все эти подразделения направляются в Украину», - добавил Кивисельг.

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