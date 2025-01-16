Запоздалое перемирие в Газе – что дальше? Анализ Би-би-си

Израиль ограничивает допуск иностранных журналистов в сектор Газа, поэтому Би-би-си и другие мировые СМИ полагаются на храбрых палестинских журналистов, рассказывающих о событиях в анклаве - без них было бы невозможно узнать о происходящем. Израильские войска убили более 200 палестинских журналистов в Газе.

Пожилая палестинка Умм Мухаммад сказала одному из наших репортеров, что очень рада соглашению. «Боль немного утихла, хотя никуда не ушла. Я надеюсь, что ее вытеснит радость. Пусть наши заключенные будут освобождены, а раненые получат помощь. Люди устали», - говорит она.

У палестинцев в секторе Газа есть немного поводов для радости, кроме того факта, что им удалось остаться в живых. В результате действий израильских войск погибло по меньшей мере около 50 тыс. человек, более 2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Ответ Израиля на нападение ХАМАС, совершенное 7 октября и приведшее к гибели 1200 человек (большинство из них - мирные жители), оставил Газу в руинах. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения анклава, в результате ударов Израиля погибло около 50 тыс. человек - как членов вооруженных групп, так и гражданских. В недавнем исследовании, опубликованном в научном медицинском журнале Lancet, сказано, что на самом деле число жертв может быть значительно большим.

Для родственников и сторонников израильских заложников - как погибших, так и живых - радость от перемирия тоже стала горькой.