Обозреватель Би-би-си Джереми Боуэн размышляет о возможном развитии событий после подписания соглашения между ХАМАС и Израилем о перемирии в секторе Газа, передает «Русская служба Би-би-си».
Запоздалое перемирие в Газе – что дальше? Анализ Би-би-си
Это перевод аналитической статьи нашего корреспондента, ее оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Высокопоставленный источник в палестинской администрации сообщил Би-би-си, что в первый же день перемирия группировка ХАМАС намерена освободить трех женщин, израильских военнослужащих. Между тем, катарские посредники пытаются приблизить дату вступления соглашения в силу - чтобы это произошло уже в четверг вечером, а не воскресенье.
Но пока перемирие еще не действует, и война, начатая ХАМАС нападением на Израиль 7 октября 2023 года, продолжается. Примерно в то же время, когда стало известно о заключении мирного соглашения, в результате израильских ударов на севере сектора Газа были убиты по меньшей мере 12 палестинцев.
Вскоре после этого появилась видеозапись, на которой завернутые в простыни тела погибших выносят из машин скорой помощи и укладывают около больницы. За последние 15 месяцев мы видели такие кадры очень часто, иногда они публиковались ежечасно.
Радость палестинцев
Соглашение о прекращении огня - это важное дипломатическое достижение, но стороны должны были подписать его давным-давно. Различные варианты этой сделки активно обсуждались с мая прошлого года, когда о своих мирных предложениях объявил президент США Джо Байден. ХАМАС и Израиль обвиняли друг друга в проволочках и умышленном затягивании переговоров.
Журналисты, которые сотрудничают с Би-би-си, передали нам кадры танцующих и скандирующих палестинцев в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Люди вышли на улицы после того, как перемирие было согласовано.
Израиль ограничивает допуск иностранных журналистов в сектор Газа, поэтому Би-би-си и другие мировые СМИ полагаются на храбрых палестинских журналистов, рассказывающих о событиях в анклаве - без них было бы невозможно узнать о происходящем. Израильские войска убили более 200 палестинских журналистов в Газе.
Пожилая палестинка Умм Мухаммад сказала одному из наших репортеров, что очень рада соглашению. «Боль немного утихла, хотя никуда не ушла. Я надеюсь, что ее вытеснит радость. Пусть наши заключенные будут освобождены, а раненые получат помощь. Люди устали», - говорит она.
У палестинцев в секторе Газа есть немного поводов для радости, кроме того факта, что им удалось остаться в живых. В результате действий израильских войск погибло по меньшей мере около 50 тыс. человек, более 2 млн были вынуждены покинуть свои дома.
Ответ Израиля на нападение ХАМАС, совершенное 7 октября и приведшее к гибели 1200 человек (большинство из них - мирные жители), оставил Газу в руинах. По данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения анклава, в результате ударов Израиля погибло около 50 тыс. человек - как членов вооруженных групп, так и гражданских. В недавнем исследовании, опубликованном в научном медицинском журнале Lancet, сказано, что на самом деле число жертв может быть значительно большим.
Для родственников и сторонников израильских заложников - как погибших, так и живых - радость от перемирия тоже стала горькой.
Первая фаза соглашения предполагает, что в течение следующих шести недель ХАМАС должен освободить 33 заложников - мужчин более старшего возраста, больных и раненых. В ответ Израиль освободит сотни арестованных и заключенных палестинцев. Но судьба остальных израильских заложников будет решаться в ходе дальнейших переговоров.
В течение 16 дней после начала перемирия должны начаться консультации о второй фазе соглашения, когда ХАМАС должен освободить всех израильских заложников, а Израиль - вывести войска из Газы.
Для начала предстоит решить первую главную проблему: обеспечить выполнение соглашения о прекращении огня. Высокопоставленные западные дипломаты опасаются, что после первой фазы, которая будет продолжаться 42 дня, война может возобновиться.
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Геостратегическое землетрясение на Ближнем Востоке
Война в секторе Газа имела огромные последствия для всего Ближнего Востока. Она не привела к масштабной войне в регионе, как опасались многие (администрация Байдена считает это своей заслугой), но вызвала глубокие геостратегические перемены.
ХАМАС все еще способен вести войну с Израилем, но он потерял большую часть своей былой силы. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его бывший министр обороны были обвинены Международным уголовным судом в военных преступлениях. Международный суд ООН также расследует обвинения Израиля в геноциде, выдвинутые Южной Африкой.
Ливанская группировка «Хезболла» вмешалась в ход войны - и была раздавлена в результате наступления Израиля. Это сыграло значительную роль в падении режима Асада в Сирии. Иран и Израиль обменялись прямыми ударами, в результате чего иранские власти были ослаблены. Сети союзников Тегерана, которую тот называл «осью сопротивления», был нанесен серьезный урон.
Йеменским хуситам удалось остановить большую часть судов, осуществлявших перевозки между Европой и Азией через Красное море. По некоторым данным, теперь они также объявили о прекращении огня. Начав свои нападения на торговые суда в начале войны, хуситы обещали прекратить их только в случае перемирия в Газе.
При наличии удачи, политической воли и тяжелой дипломатической работы соглашение о прекращении огня сможет удержаться - хотя его нарушения неизбежны. При наличии удачи оно позволит прекратить кровопролитие и вернуть к родным израильских заложников и палестинских заключенных.
Но после 15 месяцев войны в Газе конфликт на Ближнем Востоке, продолжающийся уже больше века, достиг максимальной точки ожесточения, и разрешить его труднее, чем когда-либо.
Соглашение о прекращении огня не закончит этот конфликт. Последствия настолько масштабных разрушений и гибели людей будут давать о себе знать как минимум в течение жизни целого поколения.