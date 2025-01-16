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«Абсолютно бездоказательное обвинение». Кремль – о заявлении Туска, что Россия готовила «воздушный террор против авиалиний во всем мире»

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Премьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск Фото: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 16 января слова премьер-министра Польши Дональда Туска, который заявил накануне, что Россия готовила теракты против международных авиакомпаний, пишет «​Медуза»​. 

«В целом, это еще одно абсолютно бездоказательное обвинение России. Польша хорошо известна такими бездоказательными обвинениями. Зачастую даже пытается сохранить лидерство на этой стезе по сравнению с другими европейскими странами», - сказал Песков на брифинге для журналистов (цитата по аудиосообщению в телеграм-канале «Вы слушали Маяк»).

Дональд Туск заявил 16 января, что «Россия планировала воздушный террор - и не только против Польши, но также против авиалиний во всем мире».

Газета The Wall Street Journal сообщила в ноябре 2024 года, что, по данным источников, российская военная разведка планировала устроить поджоги на грузовых и пассажирских самолетах, летящих из Европы в США и Канаду. По информации издания, в рамках этих операций ГРУ произошли пожары на складах транспортной компании DHL в английском Бирмингеме и немецком Лейпциге.

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