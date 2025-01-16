Госсуд: доказательства, переданные через ANOM, можно использовать в суде в Эстонии

В обоих случаях речь идет о несколько исключительной ситуации, когда эстонским судам известны не все детали процедуры сбора доказательств, например, в какой стране ЕС находился сервер.

Однако, по мнению коллегии Госсуда по уголовным делам, сбор доказательств в иностранном государстве не противоречил ни одному из принципов, на которых основано функционирование эстонского уголовного делопроизводства.

Такими принципами являются, например, запрет на пытки, применение незаконного насилия, унижение человеческого достоинства, оскорбление чести и достоинства, угроза жизни и здоровью, а также презумпция невиновности.

Доказательства, полученные в иностранном государстве, не могут быть использованы, если при их сборе с самого начала предполагалось обойти права соответствующего лица или если процессуальные права были намеренно нарушены.

Госсуд добавил, что это зависит от доказательств, на основании которых можно установить, что процессуальное действие, совершенное за границей, соответствует принципам эстонского уголовного делопроизводства. Чем легче поддается влиянию содержание доказательств, тем больше информации может понадобиться эстонскому суду. Важно также, что даже если собранные за рубежом доказательства допустимы, суд, рассматривающий дело, должен оценить их достоверность.

Госсуд отменил решения окружного суда по обоим уголовным делам. В одном случае Госсуд оставил в силе приговор окружного суда. В другом случае коллегия вернула дело в окружной суд на новое рассмотрение в ином составе, поскольку суд второй инстанции не рассмотрел по существу некоторые важные аргументы, приведенные в апелляции защиты.