Верховный суд подтвердил, что сообщения в формате ANOM, полученные из США по запросу о судебной помощи, могут быть использованы в уголовном процессе в Эстонии.
Госсуд: доказательства, переданные через ANOM, можно использовать в суде в Эстонии
В двух уголовных делах, рассмотренных Госсудом, сообщения ANOM были одним из основных доказательств, уличающих в преступлениях, связанных с наркотиками.
Федеральное бюро расследований США (ФБР) разработало ANOM - приложение для обмена сообщениями на мобильных телефонах, которое позволяло отправлять зашифрованные сообщения. Не располагая информацией о пользователях, приложение копировало отправленные ими сообщения и передавало их на специальный сервер в нераскрытой стране-члене Европейского союза (ЕС). Эта страна, в свою очередь, сделала сообщения с устройств ANOM доступными для Соединенных Штатов.
Государственный суд Эстонии вынес решение по двум уголовным делам о наркопреступлениях, где сообщения в формате ANOM были главным доказательством обвинения. Окружной суд оправдал обвиняемых, посчитав, что доказательства не были собраны в соответствии с эстонским уголовным процессом. Окружной суд также не был уверен, что доказательства были собраны в соответствии с правом зарубежного государства.
Госсуд суд не согласился с решением о недопустимости доказательств по этому основанию. Коллегия пояснила, что допустимость доказательств, собранных в других странах, подтверждает необходимость борьбы с трансграничной преступностью.
Цель соответствующих положений эстонского законодательства - сделать уголовное расследование открытым для доказательств, представленных другими правовыми системами. В частности, в случае стран, заключивших зарубежные договоры с Эстонией, предполагается, что доказательства были собраны в соответствии с законами этой страны. В данном случае Соединенные Штаты подтвердили, что доказательства были собраны на законных основаниях.
В обоих случаях речь идет о несколько исключительной ситуации, когда эстонским судам известны не все детали процедуры сбора доказательств, например, в какой стране ЕС находился сервер.
Однако, по мнению коллегии Госсуда по уголовным делам, сбор доказательств в иностранном государстве не противоречил ни одному из принципов, на которых основано функционирование эстонского уголовного делопроизводства.
Такими принципами являются, например, запрет на пытки, применение незаконного насилия, унижение человеческого достоинства, оскорбление чести и достоинства, угроза жизни и здоровью, а также презумпция невиновности.
Доказательства, полученные в иностранном государстве, не могут быть использованы, если при их сборе с самого начала предполагалось обойти права соответствующего лица или если процессуальные права были намеренно нарушены.
Госсуд добавил, что это зависит от доказательств, на основании которых можно установить, что процессуальное действие, совершенное за границей, соответствует принципам эстонского уголовного делопроизводства. Чем легче поддается влиянию содержание доказательств, тем больше информации может понадобиться эстонскому суду. Важно также, что даже если собранные за рубежом доказательства допустимы, суд, рассматривающий дело, должен оценить их достоверность.
Госсуд отменил решения окружного суда по обоим уголовным делам. В одном случае Госсуд оставил в силе приговор окружного суда. В другом случае коллегия вернула дело в окружной суд на новое рассмотрение в ином составе, поскольку суд второй инстанции не рассмотрел по существу некоторые важные аргументы, приведенные в апелляции защиты.