Про избирателей в крупных эстонских городах говорят, что они при выборах в местные органы власти связывают с кандидатами надежды, которые невозможно реализовать в горсобрании. Местный уровень путается с государственным. Журналист Павел Соболев размышляет, как на эту тенденцию может повлиять снова неубранный в Таллинне снег.
КОЛОНКА СОБОЛЕВА ⟩ Под снегом похоронена надежда таллиннских избирателей, что его когда-нибудь научатся убирать
Прошло уже почти девять месяцев с того момента, когда Центристская партия была отстранена от управления Таллинном, поэтому уже довольно бессмысленно называть нынешнюю управляющую столицей коалицию «новой таллиннской властью». Тем не менее, только сейчас этой коалиции впервые пришлось столкнуться с вызовом, за неспособность адекватно справиться с которым центристов было принято укорять на протяжении всего их 19-летнего доминирования в «нижнем Таллинне».
Разумеется, речь идет об уборке снега с автодорог и льда с тротуаров, всегда становящейся тяжелой задачей для горуправы и выбранных ею фирм-партнеров после первого же обильного снегопада и первой же пришедшей на смену морозам оттепели. Главными критиками не успевавших давать достойный отпор снегу и льду центристов, наряду с простыми горожанами, были представители тогдашних оппозиционных партий. Теперь они сами - власть, в борьбе со льдом и снегом они тоже не очень преуспевают, и в свое оправдание приводят почти те же самые доводы, которые сами когда-то находили неубедительными.
Суровый климат, бессовестные люди
«Новая власть», конечно, рапортует о титанических усилиях, прилагаемых ею для того, чтобы сделать жизнь автомобилистов и пешеходов проще, но при этом - как это делали раньше центристы - указывает на причины, по которым ее возможности все-таки ограничены.
Главную из них можно определить как климатическую, и суть ее сводится к тому, что в зимний период в наших широтах неизбежно тотальное обледенение асфальта, а поэтому при борьбе с ним все-таки приходится выбирать географические приоритеты. Побочную, но тоже важную, с известной натяжкой можно назвать антропологической: говорится, что некоторых безответственных владельцев недвижимости оказывается невозможным заставить убирать снег и лед с прилегающих к их жилищам территорий даже под угрозой штрафов.
Наверное, количество людей, которых слабая позиция и нынешней власти Таллинна в противостоянии со снегом и льдом на улицах так уж сильно удивила, не слишком велико. Чаще можно говорить, скорее, о сбывшихся ожиданиях, к чему у кого-то примешивается злорадство, у кого-то - огорчение.
Тем не менее, тот совсем не сенсационный факт, что ситуация с зимней уборкой улиц в Таллинне по-прежнему плоха, все-таки нельзя назвать - как принято поступать со всем предсказуемым - малозначительным. Он ценен уже хотя бы по той причине, что подчеркивает невозможность изживания из эстонской политики одной особенности, которую часто принято называть не самой приятной гранью устоявшейся у нас политической культуры.
Смешивание большого с малым
Когда в Эстонии проходят выборы депутатов Европарламента, часто с сожалением говорится, что даже если какие-то кандидаты более-менее развернуто делают обзор того, как они собираются отстаивать эстонские интересы в Брюсселе и стараться поворачивать общеевропейскую политику в благоприятное для Эстонии русло, на это очень многие избиратели не обращают особенного внимания. Просто они вообще не мыслят (обще)европейскими категориями, и делают свой выбор в пользу партии, за которую привыкли голосовать на выборах других уровней, а то и - тоже инерционно - даже в пользу вполне конкретного политика.
Уже чуть меньшая, но тоже очень сильная рассинхронизация наблюдается между тем, чем занимаются избранные кандидаты, и тем, чего ждет от них среднестатический избиратель, на выборах в органы местного самоуправления. Политологи и в этом случае с сожалением отмечают, что определенное «невежество» избирателя заставляет ждать от депутатов местного собрания действий, полномочия на которые есть только у членов Рийгикогу или министров, то есть их выбор оказывается «ценностным», они больше ориентированы на «универсальное», и путают локальную повестку с государственным масштабом.
Однако определенный процент предвыборных обещаний «коммунального» толка, дающихся кандидатами на местных выборах, все-таки доходит до сознания жителей даже крупных городов, и это происходит с теми пунктами, которые прямо касаются их бытовой жизни.
И уборка льда и снега среди этих пунктов имеет, по всей видимости, самый большой охват, то есть «заинтересованной группой» в этом случае оказывается очень обширный электоральный срез. Условно говоря, это означает, что если коалиции консерваторов удастся растопить лед на улицах, это может помочь им растопить сердца избирателей-либералов, и, напротив, одолевшая снег «свободонравная» власть может превратить в своих сторонников и приверженцев «скреп и традиций».
Нынешняя таллиннская коалиция с этой задачей справилась ничуть не лучше, чем это удавалось центристам, а раз так, то в отношении нее не возникает особых надежд на то, что и другие проблемы городского благополучия она будут решать эффективнее, чем это делали ее предшественники (в конце концов, среди вызывающих «народный гнев» изменений в автобусных маршрутах в Таллинне есть инициированные и при центристах, и уже в «эпоху Пере»). И эта данность наверняка только укрепит тренд, в сообразии с которым выборы в горсобрание Таллинна будут борьбой не «крепких хозяйственников», выставленных в списки крупнейшими партиями, а «приходящихся» на эти партии идеологий.
Все останутся при устоявшихся мнениях
Если становится ясно, что снег не умеет убирать ни одна власть, никто уже и не свяжет ни с кем из кандидатов на местных выборах расчета, что с этой проблемой вообще можно сдюжить. И выбор в большинстве случаев будет делаться людьми уже в соответствии не с представлениями о комфортности городского пространства, а, что называется, с их «общим» мировоззрением.
На практике это будет выглядеть так, что если кто-то инкриминировал Центристской власти в Таллинне «пророссийскость», то этого кого-то скромные успехи нынешней коалиции в противодействии снегу и льду никак не приведут к мысли, что эту коалицию не нужно продолжать поддерживать. Но и для тех людей, которым центристская власть в столице нравилась по той причине, что казалась очень благожелательной к русскоязычному населению, ничего не изменилось: нынешняя коалиция не смогла впечатлить их очищенными ото льда улицами, но при одинаковой величине - «тогда и сейчас» - сугробов «старорежимная» реальность им точно будет куда более по сердцу.
Также, повторимся, с одними и теми же сугробами приходится сталкиваться и либералам, и консерваторам, но в силу сформировавшегося у них убеждения, что от этой напасти их никто не избавит, они будут голосовать на выборах не с позиции пешехода или автоводителя, а именно с позиции консерватора или либерала.
У депутатов горсобрания нет никаких возможностей, допустим, инициировать поправки к Закону о семье, но для весьма обширной группы избирателей именно четкая приверженность той или иной консервативной партии «традиционным семейным ценностям» оказывается самым важным фактором и на местных выборах при выражении избирателями гражданской воли.
Конечно, такая ситуация в куда большей степени характеризует крупные эстонские города, в то время как на выборах депутатов волостных собраний во многих случаях на первый план выходит именно местная и именно коммунальная составляющая. Уклад жизни небольших общин в удаленных от крупных населенных пунктов местах очень сильно может зависеть от вполне конкретных практических вещей, и там возникает реальная конкуренция между силами, предлагающими решить конкретную проблему.
При этом избиратель может быть даже толком не в курсе, к каким партиям принадлежат - если вообще принадлежат - члены соревнующихся избирательных союзов.
Выборы как форма соцопроса
В Таллинне же все совсем не так, и октябрьские выборы 2025 года тоже обещают стать сражением не программ по благоустройству, а партийных вывесок и соответствующих им идеологических матриц.
С учетом того, что в Европарламенте Эстония представлена очень небольшим количеством депутатов, которые не могут очень уж сильно влиять на европейскую политику, про евровыборы в Эстонии часто говорят, что главное их назначение - просто замер политических преференций жителей на текущий момент, при этом более репрезентативный, чем очерденой плановый опрос социологических фирм.
На выборах в горсобрание Таллинна обычно бывает куда более высокая явка, Таллинн - самое крупнонаселенное самоуправление, так что осенью 2025 года будет возможность получить еще более точную выборку. Но надежда на то, что жители эстонской столицы однажды поймут, для чего на самом деле выбирается столичная власть, кажутся сейчас похороненными под теми же самыми снежными завалами. Те однажды растают, но надежды эти не отмерзнут и не будут подлежать реанимированию.