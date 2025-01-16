КОЛОНКА СОБОЛЕВА Под снегом похоронена надежда таллиннских избирателей, что его когда-нибудь научатся убирать

По словами мэра Таллинна Евгения Осиновского, на борьбу со снегом и льдом после снегопада были брошены максимально возможные силы. Фото: Konstantin Sednev

Наверное, количество людей, которых слабая позиция и нынешней власти Таллинна в противостоянии со снегом и льдом на улицах так уж сильно удивила, не слишком велико. Чаще можно говорить, скорее, о сбывшихся ожиданиях, к чему у кого-то примешивается злорадство, у кого-то - огорчение.

Тем не менее, тот совсем не сенсационный факт, что ситуация с зимней уборкой улиц в Таллинне по-прежнему плоха, все-таки нельзя назвать - как принято поступать со всем предсказуемым - малозначительным. Он ценен уже хотя бы по той причине, что подчеркивает невозможность изживания из эстонской политики одной особенности, которую часто принято называть не самой приятной гранью устоявшейся у нас политической культуры.

Смешивание большого с малым

Когда в Эстонии проходят выборы депутатов Европарламента, часто с сожалением говорится, что даже если какие-то кандидаты более-менее развернуто делают обзор того, как они собираются отстаивать эстонские интересы в Брюсселе и стараться поворачивать общеевропейскую политику в благоприятное для Эстонии русло, на это очень многие избиратели не обращают особенного внимания. Просто они вообще не мыслят (обще)европейскими категориями, и делают свой выбор в пользу партии, за которую привыкли голосовать на выборах других уровней, а то и - тоже инерционно - даже в пользу вполне конкретного политика.