В Эстонии обанкротился крупный производитель щебня

Ещё недавно оборот компании достигал 5 миллионов евро.

«Я не беспокоюсь за людей. Моя последняя команда работала со мной долгие годы - это рабочая сила, которая крайне востребована в Эстонии. Этих специалистов рынок с лёгкостью подхватит», - отметил владелец и член правления компании Свен Йохансон в декабре в интервью Äripäev.

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Согласно данным коммерческого регистра, у компании числится налоговая задолженность, которая начала накапливаться с 5 апреля 2023 года. Основную часть долга составляет налог с оборота в размере 257 043,17 евро. Общая налоговая задолженность достигает 508 711,36 евро.

Из регистра также видно, что последний годовой отчёт компании был подан за 2021 год. Тогда оборот составил более 5,3 миллиона евро, а прибыль - 258 343 евро.