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«Единственная разница между нами – это пол»: стипендии для мужчин-медиков вызывают вопросы о равноправии

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Среди 2000 сотрудников сестринского персонала клиники мужчины составляют лишь шесть процентов.
Среди 2000 сотрудников сестринского персонала клиники мужчины составляют лишь шесть процентов. Фото: Marianne Loorents

Клиника Тартуского университета объявила стипендиальный конкурс, направленный на привлечение мужчин в сестринское дело - профессию, где они по-прежнему остаются в меньшинстве. Инициатива вызвала вопросы, поскольку острой остается проблема гендерного разрыва в оплате труда, особенно в сфере здравоохранения. 

Стипендия, учрежденная три года назад, предоставляется студентам третьего и четвертого курсов, которые работают в клинике помощниками медсестер хотя бы на полставки. В этом году поддержка предназначена исключительно для мужчин, чтобы привлечь их внимание к профессии, где они пока что в меньшинстве.

Руководитель отделения сестринского дела и обслуживания пациентов Клиники Тартуского университета Илона Пастарус объяснила, что стипендия создана не только для поддержки обучения студентов, но и для того, чтобы мотивировать их продолжать работать в клинике после окончания учебы.

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