«Единственная разница между нами – это пол»: стипендии для мужчин-медиков вызывают вопросы о равноправии

Стипендия, учрежденная три года назад, предоставляется студентам третьего и четвертого курсов, которые работают в клинике помощниками медсестер хотя бы на полставки. В этом году поддержка предназначена исключительно для мужчин, чтобы привлечь их внимание к профессии, где они пока что в меньшинстве.