Клиника Тартуского университета объявила стипендиальный конкурс, направленный на привлечение мужчин в сестринское дело - профессию, где они по-прежнему остаются в меньшинстве. Инициатива вызвала вопросы, поскольку острой остается проблема гендерного разрыва в оплате труда, особенно в сфере здравоохранения.
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«Единственная разница между нами – это пол»: стипендии для мужчин-медиков вызывают вопросы о равноправии
Стипендия, учрежденная три года назад, предоставляется студентам третьего и четвертого курсов, которые работают в клинике помощниками медсестер хотя бы на полставки. В этом году поддержка предназначена исключительно для мужчин, чтобы привлечь их внимание к профессии, где они пока что в меньшинстве.