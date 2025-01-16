Чт, 16.01.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Cообщи

ФОТО В центре Таллинна легковушка вылетела на встречную полосу после столкновения с фургоном

Copy

Сегодня днем на Тарту маантеэ в центре Таллинна произошло ДТП с участием фургона и легкового автомобиля, в результате чего легковушка вылетела на встречную полосу.

Полиция получила сообщение об аварии в 12:21. По предварительным данным, фургон Citroën подрезал автомобиль Toyota, в результате чего Toyota вылетела на встречную полосу.

В аварии никто не пострадал, однако движение в районе перекрестка с улицей Лубья было затруднено в течение нескольких часов. Осколки и детали от автомобилей разбросало на значительном расстоянии, и даже спустя час после аварии их можно было найти на тротуарах.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх