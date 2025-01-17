Даже изнуренная санкциями и продолжением военной агрессии Россия представляет из себя угрозу для всех своих соседей, так как империям свойственно расползаться. Иван Макаров пишет, что в этой связи Эстонии крайне важно в дополнение к членству в ЕС и НАТО сохранять тесные отношения с США, какие бы пугающие заявления не делал Дональд Трамп.
ИВАН МАКАРОВ ⟩ Семья Хельме бравирует близостью к новому президенту США, но полезнее была бы дружба Трампа и Каллас (1)
Если бы президент США Дональд Трамп был менее эмоциональным в своих высказываниях и не имел склонности к позерству, можно было бы с большой степенью вероятности утверждать, что его инаугурация является презентацией нового мирового порядка. Но в действительности никто толком не знает, чем обернется переход власти в самой мощной сверхдержаве мира, оплоте как мировой демократии, так и мирового силового поля, в руки сторонника культа силы. Похоже, что толком не знают этого ни приближенные Трампа, ни он сам.
Практически вся прединаугурационная риторика нового президента с его предложениями забрать Канаду, Гренландию, Панамский канал, переименовать Мексиканский залив, явилась оправданием, даже не слишком косвенным, агрессии России против Украины - ведь если Америке можно, то почему России нельзя? Не говоря уже о Китае, который считает Тайвань своей территорией.
Цель оправдывает средства, и в случае богатой и могущественной Америки средства эти могут быть бескровными - США в состоянии просто купить и политиков, и территории, а Китай с его политической системой и полутора миллиардами населения может просто взять и делать, что хочет, не церемонясь с теми, кто этого не хочет.
Ведь устроила же Россия с куда меньшими человеческими ресурсами «мясной штурм» Украины, а ведь в свете трампистского миропонимания становится допустимым аналогичный захват еще и Молдовы, Грузии и прочих не входящих в НАТО стран. Не говоря уже о Северной Корее, которая может возжелать «воссоединиться» с Южной Кореей, причем с куда большим основанием, чем США с Гренландией - все же разделенный на две половины народ.
Да мало ли в мире режимов помельче, которые с энтузиазмом последовали бы примеру великой державы. Такой передел обошелся бы человечеству в сотни миллионов человеческих жизней, сопровождаясь описанными в Библии зверствами, только уже не локальными и на куда более высоком технологическом уровне. Мы уже видели и Руанду, и Мариуполь, и Бучу, и Сдерот. Но совершенству кровожадности нет предела.
Россия никак не похожа на сверхдержаву
Многие политологи возлагают надежды на «переговоры между президентами великих держав США и России», полагая, что благодаря им можно будет остановить войну. В этих теоретических выкладках совершается одна и та же ошибка: Россия принимается за великую державу, на самом деле ею не являясь.
Она является великой лишь по территории и ядерным арсеналам, во всем же остальном представляет собой живущую за счет зарубежных изобретений и технологий отсталую страну, с полуистребленным научным и культурным потенциалом, с выкашиваемой войной самой жизнеспособной репродуктивной частью населения, жуткой демографией и самоубийственной иммиграцией из мусульманских стран.
Не может являться великой державой огромная страна, экономика которой составляет два процента от мировой, где по всей территории к концу первой четверти XXI века восстановлена практика «крышевания», с той разницей с девяностыми, что монополию в этом держит сейчас клан Кадырова, объявивший кровную месть конкурирующему клану Антона Вайно. Слишком уж дикая ситуация для «великой державы».
Именно плачевное состояние экономики, ведущее уже к введению местами карточной системы, обусловило наипервейшее требование Путина к Дональду Трампу - это немедленная отмена всех экономических санкций, и только за этим следуют претензии на территории Украины и ограничение сферы влияния НАТО.
Поэтому проблема России для США сегодня второстепенна по сравнению с тем, что Дональда Трампа занимает глобальное экономическое и политическое противостояние с Китаем, а договариваться на равных условиях (что бы это ни значило) со значительно более отсталой страной президенту США в какой-то момент может показаться просто унизительным. С какой стати…
Трамп может быть злопамятным
Но даже в свете этой глобальной политики даже изнуренная Россия представляет собой постоянную угрозу для соседей, так как империям свойственно расползаться, оставляя в середине себя неблагоустроенные территории с фактически отрезанным от мировой информации и замордованным ФСБ, попами и Соловьевым победобесным населением. Поэтому Эстонии крайне важно в дополнение к членству в Европейском союзе и НАТО сохранять тесные отношения с США.
Что может оказаться непростой задачей, так как власть в Эстонии держат сейчас социалисты и либералы, годами высмеивавшие Трампа и консерваторов, чем занималась и остальная левацкая Европа. И если сам Трамп не в курсе, то его советники ситуацией владеют.
Эгоистичный и склонный к самолюбованию Трамп неспроста все время одергивает и запугивает Европу, грозя развалить НАТО, что в нынешней ситуации для Старого Света смерти подобно. Но не надо было столько злословить, ведь сказано - не буди лихо, пока оно тихо.
Звездный час Хельме
И в этой ситуации, когда президента Эстонии, как и ряд других европейских лидеров, на инаугурацию не пригласили (Трамп сделал исключение, например, для Джорджи Мелони и Виктора Орбана, лично надиктовав приглашения), «повестку» на инаугурацию получил председатель EKRE Мартин Хельме, который вместе со своей мачехой уже несколько дней находится в США. Вопрос только в том, какая Эстонии от этого польза и есть ли она.
Текст приглашения Мартину Хельме президент Трамп явно сам не начитывал, Хельме приглашен на инаугурацию в числе других председателей партий - членов группы Европейского парламента «Патриоты за Европу», стоящего на позициях евроскептицизма объединения правого толка. Так что есть основания полагать, что определенные связи в аппарате президента США лидеры наших национал-консерваторов будут использовать и как аргумент во внутриполитической борьбе в Эстонии.
«Мы живем в очень интересное и полное надежд время. Заканчивается бесчинство неолибералов, которое в последние годы были вынуждены терпеть во всем западном мире и особенно в Эстонии. Перемены видны и узнаваемы уже сейчас и они неизбежно произойдут и в Эстонии», - заявил Мартин Хельме по получении приглашения на инаугурацию, после чего подчеркнул, что «в Эстонии есть только одна партия, которая в силу своего естества понимает трампизм и имеет хорошие связи с поддерживающими его (Дональда Трампа – И.М.) массами и с консерваторами США».
В принципе нет ничего плохого в том, что EKRE имеет связи в окружении президента США, сказано же: в дом - не из дому. Мартин Хельме, безусловно, патриот Эстонии. Другой вопрос - насколько он сегодня самостоятелен, ведь после последних выборов в Рийгикогу семья Хельме попала под сильное влияние похожих на международную секту сил, представляющих не только религиозное мракобесие и антисемитизм, но и наднациональные интересы, регулярно настаивающих на выходе из Европейского союза и ставящих под сомнение независимость Эстонии вплоть до требований отказаться от использования государственного флага.
Это привело к массовому исходу из партии ее ключевых фигур и к скатыванию в сугубо деструктивную оппозицию, фактически к политическому остракизму.
Так что при положительной стороне того, что семья Хельме имеет хорошие связи в окружении Трампа, необходимо, чтобы они были использованы на благо, а не во вред Эстонии, так как внутриполитические дрязги небольшого государства американского республиканского слона, мягко говоря, не интересуют. Гораздо важнее для нашей страны хорошие отношения кабинета Дональда Трампа и главы европейской дипломатии Каи Каллас.