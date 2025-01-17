Если бы президент США Дональд Трамп был менее эмоциональным в своих высказываниях и не имел склонности к позерству, можно было бы с большой степенью вероятности утверждать, что его инаугурация является презентацией нового мирового порядка. Но в действительности никто толком не знает, чем обернется переход власти в самой мощной сверхдержаве мира, оплоте как мировой демократии, так и мирового силового поля, в руки сторонника культа силы. Похоже, что толком не знают этого ни приближенные Трампа, ни он сам.

Практически вся прединаугурационная риторика нового президента с его предложениями забрать Канаду, Гренландию, Панамский канал, переименовать Мексиканский залив, явилась оправданием, даже не слишком косвенным, агрессии России против Украины - ведь если Америке можно, то почему России нельзя? Не говоря уже о Китае, который считает Тайвань своей территорией.

Цель оправдывает средства, и в случае богатой и могущественной Америки средства эти могут быть бескровными - США в состоянии просто купить и политиков, и территории, а Китай с его политической системой и полутора миллиардами населения может просто взять и делать, что хочет, не церемонясь с теми, кто этого не хочет.