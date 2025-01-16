Белорусский активист: в Беларуси сейчас опаснее, чем в Северной Корее

Общество белорусов Финляндии организует в пятницу, 17 января, показ документального фильма The Accidental President («Президент волею случая»). Картина рассказывает о Светлане Тихановской, лидере демократических сил Беларуси.

Тихановская, согласно подсчетам независимых наблюдателей, победила на прошлых президентских выборах, однако вынуждена была покинуть страну под страхом репрессий. Белорусские активисты хотят напомнить западному миру о беспределе, который творится в Беларуси, где диктатор Александр Лукашенко готовится продлить себе очередной срок полномочий.

«На следующей неделе в Беларуси начинается неделя выборов без выборов, где только один кандидат. И этот фильм как раз приурочен к тому, чтобы напомнить о том, как белорусский народ демократически выбрал себе нового лидера, нового президента», - говорит председатель Общества белорусов Финляндии Кирилл Кириллов.

По его словам, белорусы продолжают бороться против диктатуры, несмотря на адские репрессии. Активисты хотят напомнить западному сообществу о беспределе, который творит режим Лукашенко.

«Мне даже кажется в Северной Корее более безопасно, чем в Беларуси», - замечает Кириллов.

Мероприятие состоится в музее Merkki, в фойе которого можно будет отправить письма поддержки белорусским политзаключенным. Вход на кинопоказ свободный, однако, как замечают организаторы, мест может всем не хватить, поэтому лучше прийти заранее.